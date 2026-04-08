Un motociclista herido tras un choque con un automóvil

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este jueves 9 de abril vence el plazo para abonar con descuento la segunda cuota del Impuesto Automotor. Los contribuyentes que se encuentren al día y realicen el pago en término accederán a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago utilizado. Desde el organismo recordaron que el esquema tributario vigente para este año contempla una reducción en la carga para el 75 por ciento del parque automotor bonaerense. Asimismo, la modalidad permite el pago en hasta diez cuotas con el objetivo de brindar una mayor previsibilidad financiera a los propietarios de vehículos.
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Dos personas resultaron heridas ayer por la tarde tras un accidente de tránsito registrado en la intersección de las calles Dávila y Belgrano, en la zona céntrica de esta ciudad.
El siniestro vial ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Gilera de 150 cc y un automóvil Volkswagen Suran de color gris. El rodado menor era tripulado por un joven de 25 años, quien viajaba acompañado por otro sujeto de 22, mientras que el vehículo mayor era conducido por una mujer de 61 años.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser trasladado por una unidad de emergencias al nosocomio local. Según el parte médico inicial, el joven presentaba escoriaciones varias, aunque su cuadro no revestiría gravedad.
En el lugar trabajaron efectivos policiales para labrar las actuaciones correspondientes y reordenar la circulación vehicular. En el caso tomó intervención la fiscalía local, que dispuso las pericias de rigor para establecer las responsabilidades del hecho.
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