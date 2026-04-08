Un motociclista herido tras un choque con un automóvil

Dos personas resultaron heridas ayer por la tarde tras un accidente de tránsito registrado en la intersección de las calles Dávila y Belgrano, en la zona céntrica de esta ciudad.

El siniestro vial ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Gilera de 150 cc y un automóvil Volkswagen Suran de color gris. El rodado menor era tripulado por un joven de 25 años, quien viajaba acompañado por otro sujeto de 22, mientras que el vehículo mayor era conducido por una mujer de 61 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser trasladado por una unidad de emergencias al nosocomio local. Según el parte médico inicial, el joven presentaba escoriaciones varias, aunque su cuadro no revestiría gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales para labrar las actuaciones correspondientes y reordenar la circulación vehicular. En el caso tomó intervención la fiscalía local, que dispuso las pericias de rigor para establecer las responsabilidades del hecho.