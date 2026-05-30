Detienen a un joven de 24 años que se encontraba prófugo por hurto

Un joven de 24 años que se encontraba prófugo de la justicia desde el inicio del corriente año fue detenido por efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, tras un operativo de control público en la zona urbana de esta localidad bonaerense.

Fuentes policiales confirmaron que la aprehensión se concretó en la mañana de ayer en la intersección de las calles Bottaro y Simonino, cuando el personal policial procedió a interceptar al sospechoso para su correcta identificación en la vía pública.

Al verificar los datos del ciudadano a través de los sistemas informáticos policiales, los uniformados constataron que sobre el implicado pesaba un pedido de captura activo emitido en el mes de enero pasado.

La orden de detención formal había sido dispuesta por el Juzgado de Garantías perteneciente al Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de una causa penal caratulada como hurto. El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición magistrado interviniente para la realización de las diligencias procesales de rigor.