Un motociclista con lesiones tras chocar con una camioneta

Unase registró este jueves en la intersección de las calles Pellegrini y Pavón, en un hecho que derivó en elhacia el nosocomio local tras sufrir heridas de carácter leve. El incidente se produjo por causas que son materia de investigación y motivó la intervención del servicio de emergencias médicas y efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC), quienes acudieron al lugar tras recibir un alerta al sistema 911.

El choque involucró a un motovehículo marca Honda de 150 cc, de color azul, guiado por el hombre herido, y una camioneta Renault de color gris, conducida por una joven de 25 años. Tras el impacto, el conductor del rodado menor recibió las primeras atenciones por parte del personal de la ambulancia del servicio 107 antes de ser derivado al centro de salud.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 tomó intervención en el caso, caratulado preventivamente como lesiones culposas. Desde la fiscalía se impartieron las directivas para labrar las actuaciones de rigor y se dispuso la posterior entrega de los vehículos involucrados a sus propietarios una vez cumplimentados los peritajes técnicos correspondientes.