Un motociclista con lesiones tras chocar con una camioneta

El Salón Dorado del Palacio Municipal fue sede de una jornada de capacitación centrada en la Ley Provincial Nº 15.348 de Promoción del Buen Trato a niñas, niños y adolescentes , una iniciativa organizada conjuntamente por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro. La actividad se inscribe en el Programa de Promoción del Buen Trato , impulsado por el organismo provincial, y tiene como eje fundamental la formación de agentes territoriales y trabajadores municipales. El objetivo principal es fortalecer los vínculos respetuosos y promover una revisión de las prácticas cotidianas en el cuidado de las infancias y adolescencias, siempre bajo una perspectiva integral de derechos.
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Una colisión entre una motocicleta y una camioneta se registró este jueves en la intersección de las calles Pellegrini y Pavón, en un hecho que derivó en el traslado de un hombre de 48 años hacia el nosocomio local tras sufrir heridas de carácter leve. El incidente se produjo por causas que son materia de investigación y motivó la intervención del servicio de emergencias médicas y efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC), quienes acudieron al lugar tras recibir un alerta al sistema 911.
El choque involucró a un motovehículo marca Honda de 150 cc, de color azul, guiado por el hombre herido, y una camioneta Renault de color gris, conducida por una joven de 25 años. Tras el impacto, el conductor del rodado menor recibió las primeras atenciones por parte del personal de la ambulancia del servicio 107 antes de ser derivado al centro de salud.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 tomó intervención en el caso, caratulado preventivamente como lesiones culposas. Desde la fiscalía se impartieron las directivas para labrar las actuaciones de rigor y se dispuso la posterior entrega de los vehículos involucrados a sus propietarios una vez cumplimentados los peritajes técnicos correspondientes.
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