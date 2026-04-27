Un joven de 17 años aprehendido tras agredir a su tío con una gomera y dejarlo inconsciente

Un violento episodio de índole familiar terminó con un adolescente dea disposición de la Justicia luego de atacar a su tío. El hecho ocurrió durante la noche de ayer en un domicilio ubicado en la calle, donde debió intervenir de urgencia personal de la Estación de Policía Comunal local tras un llamado que alertaba sobre una persona herida.

Según informaron fuentes policiales, el menor habría protagonizado una discusión que escaló en violencia hasta que utilizó una "gomera" para efectuar un disparo contra su familiar, un hombre de 43 años. El proyectil impactó directamente en la zona de la nuca de la víctima, quien debido al golpe cayó al suelo y quedó inconsciente de manera inmediata, lo que motivó el rápido despliegue de los servicios de emergencia y seguridad.

Ante la gravedad del ataque, los efectivos procedieron a la aprehensión del menor en el lugar de los hechos. El joven fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó imputado bajo la carátula de lesiones leves, de acuerdo a las primeras pericias médicas y las circunstancias del enfrentamiento.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven de San Nicolás, organismo que dispuso las actuaciones judiciales de rigor y determinará los pasos a seguir respecto a la situación procesal del adolescente. Mientras tanto, se investigan los motivos detrás del conflicto que desencadenó la agresión en el seno familiar.



