Un incendio destruyó una precaria vivienda y un vecino agredió a los Bomberos Voluntarios

Un incendio de magnitud destruyó por completo una vivienda precaria situada en las inmediaciones de la zona fabril de papeleras, en un hecho registrado durante la mañana de este martes que, además de las pérdidas materiales, derivó en una tensa situación de violencia contra el personal de bomberos.

La dotación de Bomberos Voluntarios tomó intervención a las 7.30 horas tras recibir el alerta sobre el siniestro, que afectó a una construcción de chapa y tirantes de dimensiones reducidas.

"Una vez que salimos, llegando a la fábrica Celulosa nos encontramos con una vivienda de 3x3 totalmente en llamas destruida en su totalidad. Ya no quedaba nada, estaba destruida por las llamas. Era una sola habitación en donde vivía la dueña de casa y dos menores", detalló Alejo Ciriza, responsable de la dotación que trabajó en el lugar.

Sobre las circunstancias del hecho, el voluntario precisó que al momento de las tareas de extinción pudo mantener un diálogo con la moradora, quien resultó ilesa. La mujer relató que se encontraba durmiendo y logró salir de la estructura al despertar, advertida por el avance del fuego.

El procedimiento se vio alterado por la actitud hostil de un vecino de la zona, lo que obligó a solicitar la presencia urgente de las fuerzas de seguridad.

"Hubo incluso un altercado con el morador lindero, y tuvimos que pedir asistencia a la policía. Nos amenazó con dos botellas de vidrio, e incluso una la arrojó adonde estábamos nosotros. Se hizo presente la policía con cuatro móviles y nos brindó apoyo", concluyó Ciriza sobre el incidente, que logró ser controlado sin que se registraran lesionados entre el personal interviniente.