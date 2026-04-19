Un hombre agredió a su sobrina de 11 años y amenazó de muerte a su hermana

El procedimiento se inició a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre un conflicto familiar en curso. Al arribar al domicilio, los efectivos policiales constataron la agresión y fueron testigos presenciales del momento en que el sospechoso profería amenazas de muerte contra su hermana, una mujer de 28 años.

Ante la flagrancia del hecho, el personal policial procedió a la inmediata aprehensión del agresor. Paralelamente, las dos víctimas fueron trasladadas al hospital local para recibir asistencia médica y contención.

En el nosocomio, una médica pediatra examinó a la menor y dictaminó que presentaba lesiones de carácter leve, sobre las cuales se instó la acción penal correspondiente. Por su parte, la mujer de 28 años resultó ilesa físicamente.

Debido al contexto de violencia familiar, ambas víctimas recibieron el asesoramiento y acompañamiento de la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, que dispuso la carátula de amenazas y lesiones leves, además del alojamiento del imputado en sede policial a disposición de la justicia.