Un delincuente rompió la ventanilla de un auto y fue detenido tras una persecución a pie

Un joven defue aprehendido durante la madrugada de este domingo, luego de haber sustraído una billetera del interior de un vehículo estacionado en la intersección de las calles

El hecho ocurrió cuando el individuo, tras estallar uno de los cristales del rodado, propiedad de una mujer de 48 años, logró apoderarse de la billetera y emprendió la fuga a pie. Alertado el personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), se inició un operativo de rastrillaje en la zona.

Los efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones de la calle Saavedra al 240, mientras intentaba escapar con el elemento sustraído.

El joven fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, donde quedó alojado bajo la imputación de robo en grado de tentativa, a disposición de la justicia.