Un delincuente rompió la ventanilla de un auto y fue detenido tras una persecución a pie

Personal policial de esta ciudad llevó a cabo diversos procedimientos en las últimas horas que derivaron en la aprehensión de dos personas por infracciones a la ley de drogas y por disturbios en la vía pública. En la madrugada de hoy, efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo en la calle Güemes al 100 interceptaron a un joven de 20 años de edad. Según fuentes oficiales, el sujeto se encontraba alterando el orden público en estado de ebriedad, motivo por el cual fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro.
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Un joven de 24 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo, luego de haber sustraído una billetera del interior de un vehículo estacionado en la intersección de las calles San Martín y Pellegrini.
El hecho ocurrió cuando el individuo, tras estallar uno de los cristales del rodado, propiedad de una mujer de 48 años, logró apoderarse de la billetera y emprendió la fuga a pie. Alertado el personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), se inició un operativo de rastrillaje en la zona.
Los efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones de la calle Saavedra al 240, mientras intentaba escapar con el elemento sustraído.
El joven fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, donde quedó alojado bajo la imputación de robo en grado de tentativa, a disposición de la justicia.
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