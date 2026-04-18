Un aprehendido tras agredir a su ex pareja con un hierro

Un hombre defue aprehendido en la ciudad detras agredir a su ex pareja con un, en el marco de un conflicto vecinal que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Casella al 1500. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) acudieron al lugar tras un alerta recibido a través del servicio de emergencias 911 que daba cuenta de un altercado en la zona.

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron que el agresor había amenazado verbalmente a la mujer, de 51 años, para luego atacarla físicamente golpeándola en una de sus manos con un hierro utilizado habitualmente en tareas de construcción.

Tras el episodio, la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió la asistencia correspondiente y el asesoramiento necesario para estos casos de violencia de género.

Por su parte, el atacante fue derivado a la comisaría local bajo la imputación de "lesiones leves y amenazas". En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de San Nicolás, que dispuso las actuaciones de rigor para avanzar con el proceso judicial.