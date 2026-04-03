Un adolescente y un adulto mayor heridos tras un choque entre una moto y una bicicleta en la costanera

Un adolescente de 15 años y un hombre de 65 resultaron con heridas leves tras protagonizar un choque entre una motocicleta y una bicicleta en una intersección de la zona costanera de San Pedro, informaron hoy fuentes policiales.

El siniestro vial se produjo ayer en el cruce de la calle Petrona Simonino y la avenida 11 de Septiembre. Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Gilera Smash, en la que circulaba el menor de edad, colisionó con la bicicleta en la que se desplazaba el adulto mayor.

Ante la emergencia, personal policial y una dotación del servicio de emergencias SAME 107 se trasladaron al lugar. No obstante, ambos involucrados ya habían sido derivados a la guardia del hospital local mediante una ambulancia que arribó minutos antes que el móvil de apoyo.

Tras la evaluación del personal médico de turno, se certificó que los dos pacientes presentaban lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

Por el hecho se labraron actuaciones bajo la carátula de "Lesiones Culposas". Debido a la edad del conductor de la motocicleta, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás.