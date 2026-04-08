Un adolescente robó un tanque de agua de 300 litros y fue detenido

Un adolescente de 16 años fue aprehendido tras una persecución policial que culminó en una zona de descampados, luego de haber sustraído un tanque de agua de la zona industrial.

El hecho se desencadenó tras una alerta al servicio de emergencias 911 que denunciaba el robo en el predio fabril ubicado en la intersección de las calles B. Urraco y Frers. De inmediato, las fuerzas de seguridad dispusieron un "operativo cerrojo" en los alrededores para evitar la fuga del sospechoso.

El despliegue policial resultó exitoso cuando los efectivos lograron interceptar al joven en un sector de malezas mientras intentaba huir transportando un tanque de agua marca Atermic, de 300 litros de capacidad, que había sido sustraído momentos antes del complejo industrial.

Tras la aprehensión, se dio intervención a la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, bajo cuya órbita quedó el menor de edad y el elemento recuperado.