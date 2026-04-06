Tres personas heridas, entre ellas una menor de edad, en accidentes de tránsito

Dos siniestros viales registrados ayer en distintos puntos de la ciudad dejaron como saldo tres personas heridas, entre ellas una menor de edad, quienes debieron ser asistidas en el hospital local tras intervenciones de los servicios de emergencia.

El primer hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Chacabuco y Sargento Selada. Allí, por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas: una de 110 cc y otra de 250 cc. Los conductores, dos hombres de 53 y 35 años respectivamente, sufrieron diversas lesiones a raíz del impacto y fueron trasladados de urgencia al nosocomio local para recibir atención médica.

Posteriormente, un segundo accidente se produjo en el cruce de la calle San Lorenzo y la Avenida 11 de Septiembre. En esta oportunidad, se vieron involucrados un automóvil, guiado por un hombre de 36 años, y una bicicleta en la que circulaba una adolescente de 13 años. Como consecuencia del choque, la menor fue derivada al centro asistencial, donde los profesionales de salud constataron que presentaba escoriaciones en una de sus manos.

En ambos episodios trabajó personal policial labrando las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 del Departamento Judicial San Nicolás, con sede en San Pedro, bajo la carátula de lesiones culposas.