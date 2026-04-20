Tres detenidos tras una persecución: recuperaron diversos elementos robados en una vivienda

Un joven de 19 años con amplios antecedentes penales y dos mujeres de 22 y 24 años fueron aprehendidos este lunes tras una persecución policial, acusados de haber cometido un robo bajo la modalidad de escruche en una vivienda de la ciudad.

El operativo se inició cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal divisaron a los tres sospechosos circulando a bordo de una motocicleta Honda XR 150 de color rojo y negro. Al notar la presencia de los uniformados, los ocupantes del rodado emprendieron una fuga que culminó a las pocas cuadras, en la calle Brennan al 1000, donde fueron finalmente interceptados y reducidos.

Durante la requisa, el personal policial logró recuperar una importante cantidad de elementos que habían sido sustraídos momentos antes de la propiedad de una mujer de 25 años, tras ejercer violencia en el domicilio. Entre los objetos secuestrados se encuentran un termo Stanley negro, un mate grabado, un par de zapatillas Adidas, una plancha de pelo marca Gamma, una cartera Prune, diversos maquillajes y varios juegos de llaves, incluyendo la de ignición de un automóvil.

Fuentes policiales destacaron que el masculino aprehendido cuenta con frondosos antecedentes por delitos contra la propiedad en la zona.

En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, la cual dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de robo agravado. Los tres implicados permanecen alojados en la sede policial a la espera de las diligencias judiciales de rigor, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a su propietaria.