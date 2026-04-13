Tres detenidos por incidentes con armas blancas

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro llevó a cabo en las últimas horas dos operativos en la vía pública que finalizaron con la aprehensión de tres hombres, quienes fueron imputados por infracciones contravencionales y portación de armas blancas.

El primero de los procedimientos se registró en la intersección de la calle 3 de Febrero y la calle 62, donde los efectivos identificaron a un joven de 27 años que circulaba por la vía pública portando un arma blanca. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde se le notificó la formación de una causa con intervención del Juzgado de Paz local, recuperando posteriormente su libertad.

El segundo hecho tuvo lugar en la calle Almafuerte al 2800, cuando los agentes que realizaban tareas de patrullaje preventivo detectaron a dos jóvenes, de 23 y 19 años respectivamente, que provocaban disturbios en la vía pública en evidente estado de ebriedad. Al momento de la intervención, se constató que el menor de ellos llevaba consigo un arma blanca.

Ambos fueron trasladados a la seccional policial. Según precisaron las fuentes, se procedió a la notificación de la causa bajo los términos del artículo 119, quedando los involucrados a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro, para luego recuperar su libertad tras cumplimentar los trámites de rigor.