Provincia transfirió parte del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento a los Municipios

Elconfirmó lacorrespondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, recursos que fueronconforme a lo establecido en el Presupuesto 2026.

La información fue ratificada por el Ministerio de Economía provincial, cartera que precisó que el giro de 13.010 millones de pesos se concretó el pasado viernes, tras la reciente colocación de bonos efectuada por el Estado bonaerense por un total de 232 mil millones.

Según explicaron fuentes gubernamentales, estos recursos son de carácter no reintegrable y de libre disponibilidad, cuya distribución se realiza aplicando el Coeficiente Único de Distribución (CUD). En el caso específico del partido de San Pedro, el monto estimado a percibir según ese coeficiente (0,60954%) asciende a 79.301.154 pesos, sujeto a la confirmación de la recepción efectiva y el cierre de los trámites contables. El número sigue siendo exiguo considerando las cuentas de los Municipios. Como ejemplo, San Pedro está pagando alrededor de 300 milloes mensuales solo por el servicio de higiene urbana.

Es preciso señalar que este desembolso representa el 70% de los fondos asignados a los gobiernos locales. El 30% restante se canalizará a través de diversos programas específicos de las carteras de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos, o Cultura, para lo cual los intendentes deberán suscribir los convenios de adhesión correspondientes con los ministerios del área.

Debate legislativo y reclamos a la Nación

La distribución de los recursos ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el sistema vigente. Sectores de la oposición radical han manifestado su intención de modificar el esquema actual de reparto, ante lo cual el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, derivó la resolución al ámbito parlamentario.

“Nosotros no tenemos ningún problema en que el 100% de los recursos sea repartido a partir de la aplicación del CUD, esa fue la propuesta original del Ejecutivo, pero eso lo tiene que modificar la Legislatura”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa.

En un contexto de tensión financiera, la expectativa se centra en si la iniciativa legislativa prosperará o si quedará postergada. Mientras tanto, los intendentes radicales mantienen su presión por lograr una modificación que alivie la situación económica de sus comunas.

Por otro lado, la administración de Axel Kicillof mantiene firme su reclamo ante el Gobierno Nacional por los fondos adeudados a la provincia. En este marco, el mandatario provincial recibió a jefes comunales de diversos distritos para garantizarles que, en caso de que la provincia logre recuperar los recursos federales retenidos, los mismos serán coparticipados automáticamente.

En sintonía con esta estrategia, se espera que intendentes de extracción peronista se presenten mañana ante el Ministerio de Economía de la Nación, bajo la órbita de Luis Caputo, para formalizar el pedido de liberación de los fondos adeudados, una medida que, según Kicillof, será el eje para ampliar la asistencia financiera a los municipios.