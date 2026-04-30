Tres aprehendidos por tenencia de marihuana en distintos operativos de prevención

En el marco de los operativos, el personal policial efectuó dos procedimientos que resultaron en la aprehensión de tres personas por infracción a la Ley de Drogas.

La primera intervención se llevó a cabo en la calle 60 al 1070, donde efectivos de la UTOI San Nicolás interceptaron y aprehendieron a un hombre de 35 años. Al realizar la requisa, se constató que el individuo portaba un envoltorio de nylon con 64,5 gramos de marihuana.

En un segundo despliegue, realizado en la intersección de las calles 35 y Saavedra, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro, con apoyo de la UTOI San Nicolás, procedió a la aprehensión de dos hombres de 45 y 21 años. Los mismos tenían en su poder un envoltorio de nylon con 30,5 gramos de la misma sustancia.

En ambos episodios intervino la UFI N° 7, la cual ordenó el inicio de las actuaciones legales correspondientes por infracción a la Ley 23.737. Los tres implicados fueron puestos a disposición de la justicia.



