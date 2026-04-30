Tres aprehendidos por disturbios y daños en una gresca vecinal

Efectivos del Grupo Táctico Motorizado (GTM) aprehendieron a dos hombres y un menor de edad tras intervenir en una violenta gresca vecinal que incluyó daños a una vivienda y a un vehículo en la intersección de las calles Cruz Roja y Cucit de esta ciudad.

La intervención policial se inició a raíz de un llamado de emergencia al 911 que alertaba sobre una confrontación entre un grupo de personas en la vía pública. Al arribar al lugar, los uniformados constataron los disturbios y procedieron, en primera instancia, a la detención de un hombre de 30 años que se encontraba provocando daños en el domicilio de una vecina de 48 años.

En el mismo operativo, fueron aprehendidos un hombre de 46 años y su hijo de 14 años. Según la información oficial, ambos habrían destruido la luneta de un automóvil estacionado en la calle, propiedad de un vecino de 47 años, momentos antes de la llegada del personal policial. De acuerdo con las primeras investigaciones, el episodio se originó por conflictos de larga data existentes entre las partes involucradas.

En el caso tomó intervención la fiscalía del joven, que dispuso la notificación de la causa y la posterior libertad para los adultos, mientras que el menor de edad fue restituido a su progenitora tras cumplimentarse las diligencias legales correspondientes.