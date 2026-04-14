Tres adolescentes fueron aprehendidas tras agredir y robar un celular en la vía pública

Tres adolescentes de 17, 15 y 14 años fueron aprehendidas en las últimas horas por personal del Grupo Táctico Motorizado y de la Estación de Policía Comunal (EPC), tras ser señaladas como las autoras de un intento de robo perpetrado en la vía pública.

El hecho se registró en la intersección de las calles Bozzano y Manuel Iglesias, donde las menores abordaron a dos jóvenes de 17 y 18 años, a quienes agredieron físicamente para sustraerles un teléfono celular iPhone XR de color rojo.

Tras el ataque, las sospechosas se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta Keller 110 cc de color negro, lo que dio inicio a un rápido operativo cerrojo. Los efectivos policiales lograron interceptar a las involucradas en la zona de Ayacucho al 1000, procediendo a su inmediata aprehensión.

La causa se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía del Joven, desde donde se dispuso la notificación formal por el delito de tentativa de robo y la restitución del teléfono celular a su propietaria. Finalizados los trámites legales de rigor, las tres menores fueron entregadas a sus respectivos adultos responsables.