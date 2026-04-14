Tres adolescentes fueron aprehendidas tras agredir y robar un celular en la vía pública

Un adolescente de 14 años fue interceptado en Río Tala mientras circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo desde hace más de una década, en el marco de las recorridas preventivas que realiza el personal del Destacamento local. El procedimiento tuvo lugar en calle Garay al 180, donde los efectivos policiales identificaron una Motomel 150 cc de color bordo, la cual no poseía dominio colocado. Al verificar el número de chasis y motor en la base de datos, el sistema arrojó que el rodado contaba con un pedido de secuestro activo con fecha del 25 de febrero de 2015, solicitado por la fiscalía local tras una denuncia formulada por una mujer.
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Tres adolescentes de 17, 15 y 14 años fueron aprehendidas en las últimas horas por personal del Grupo Táctico Motorizado y de la Estación de Policía Comunal (EPC), tras ser señaladas como las autoras de un intento de robo perpetrado en la vía pública.
El hecho se registró en la intersección de las calles Bozzano y Manuel Iglesias, donde las menores abordaron a dos jóvenes de 17 y 18 años, a quienes agredieron físicamente para sustraerles un teléfono celular iPhone XR de color rojo.
Tras el ataque, las sospechosas se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta Keller 110 cc de color negro, lo que dio inicio a un rápido operativo cerrojo. Los efectivos policiales lograron interceptar a las involucradas en la zona de Ayacucho al 1000, procediendo a su inmediata aprehensión.
La causa se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía del Joven, desde donde se dispuso la notificación formal por el delito de tentativa de robo y la restitución del teléfono celular a su propietaria. Finalizados los trámites legales de rigor, las tres menores fueron entregadas a sus respectivos adultos responsables.
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