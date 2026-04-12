Tras una persecución, aprehendieron a un hombre por desobediencia y resistencia a la autoridad

Un hombre de 43 años fue aprehendido en las últimas horas tras protagonizar un incidente vial que derivó en una persecución policial y una causa judicial por desobediencia, informaron fuentes de seguridad.

El procedimiento se originó en la intersección del callejón Don Francesco y la Ruta Provincial 1001, donde personal policial había sido convocado para mediar en un conflicto entre particulares vinculado a la compraventa de un automóvil. Según el reporte oficial, al arribo de los efectivos, el sujeto comenzó a increparlos con insultos y propinó una patada al móvil policial, aunque sin provocar daños materiales.

Tras el altercado, el individuo subió a una motocicleta de 110 cc y emprendió una huida hacia el casco urbano de San Pedro. Durante el escape, el sospechoso circuló de manera temeraria y desoyó reiteradamente las señales de detención impartidas por los agentes que lo seguían.

La persecución finalizó cuando el sujeto abandonó el rodado y continuó el intento de fuga a pie. Finalmente, fue interceptado y aprehendido por el personal policial en el cruce de las calles Colón y Joaquín V. González.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la causa por el delito de desobediencia, dejando al imputado a disposición de la justicia. Por otra parte, la motocicleta fue incautada y quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas local para las actuaciones administrativas correspondientes.