Tauber: "La universidad no está para resolver sus propios problemas, está para ayudar a resolver los problemas del país" (Video)

Universidad Nacional de La Plata

El vicepresidente académico de la, Fernando Tauber, quien fue elegido por unanimidad como presidente de la casa de estudios durante la Asamblea Universitaria realizada el sábado, detalló el trabajo que se viene realizando y los objetivos a futuro.

El sampedrino recibió el respaldo de los 270 delegados presentes, e iniciará su tercer mandato al frente de la institución, que se extenderá hasta 2030.

En declaraciones al programa Equipo de Radio, el dirigente universitario trazó un panorama de los principales desafíos y proyectos que encarará la universidad en esta nueva etapa. Además, se refirió al desarrollo del satélite Atenea (seleccionado por la NASA para acompañar al Artemis II), la construcción de viviendas para estudiantes, la producción de vacunas y la planta de alimentos deshidratados para sectores vulnerables de la población.





Tauber destacó que la UNLP continuará consolidándose como una universidad “inclusiva, comprometida con la sociedad y en permanente crecimiento”, y remarcó que uno de los objetivos centrales será “sostener el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes en un contexto complejo”.

En ese sentido, subrayó que la institución seguirá fortaleciendo sus políticas de bienestar estudiantil, al considerar que “no alcanza con abrir las puertas de la universidad, sino que hay que generar las condiciones para que todos puedan transitarla y terminar sus estudios”.

Respecto de los proyectos en marcha, señaló que la universidad mantiene una agenda activa de obras y desarrollo científico-tecnológico. Según expresó, “la UNLP tiene un fuerte compromiso con la producción de conocimiento y con su transferencia a la comunidad”, lo que se traduce en iniciativas vinculadas a la innovación, la salud, la producción y el desarrollo regional.

Además, Tauber hizo hincapié en el funcionamiento institucional, al afirmar que la universidad “es una construcción colectiva que se sostiene en el consenso y la participación de todos sus claustros”. En esa línea, valoró el respaldo unánime obtenido en la Asamblea, interpretándolo como “una señal de confianza hacia un proyecto que prioriza lo académico, lo científico y lo social”.

Finalmente, el flamante presidente reafirmó que su gestión buscará profundizar el vínculo entre la universidad y la sociedad, sosteniendo que “la universidad pública tiene que estar al servicio del desarrollo del país y de las necesidades de su pueblo”.