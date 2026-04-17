"Tarde de Leyendas", este sábado frente a la Municipalidad con un tributo a grandes artistas

Amenazas en escuelas: Educación emitió recomendaciones y pidió no viralizar los mensajes en redes sociales
Amenazas en escuelas: Educación emitió recomendaciones y pidió no viralizar los mensajes en redes sociales
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, bajo la gestión de Flavia Terigi, difundió un comunicado oficial con recomendaciones frente a la preocupante escalada de amenazas que afectan a establecimientos educativos tanto a nivel regional como nacional. Ante la proliferación de mensajes intimidatorios vehiculizados mediante pintadas, carteles y diversas plataformas digitales, la cartera educativa enfatizó que estos hechos fueron abordados específicamente durante el Consejo Federal de Educación.