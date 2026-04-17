Amenazas en escuelas: Educación emitió recomendaciones y pidió no viralizar los mensajes en redes sociales

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, bajo la gestión de Flavia Terigi, difundió un comunicado oficial con recomendaciones frente a la preocupante escalada de amenazas que afectan a establecimientos educativos tanto a nivel regional como nacional. Ante la proliferación de mensajes intimidatorios vehiculizados mediante pintadas, carteles y diversas plataformas digitales, la cartera educativa enfatizó que estos hechos fueron abordados específicamente durante el Consejo Federal de Educación.

"Tarde de Leyendas", este sábado frente a la Municipalidad con un tributo a grandes artistas


 El Municipio de San Pedro, en conjunto con De la Gorra Producciones, invitó a "Tarde de Leyendas", una jornada cultural dedicada a rendir homenaje a grandes referentes de la música nacional e internacional. El evento se desarrollará este sábado 18 de abril, desde las 17:00, en Pellegrini 200, frente a la Municipalidad.

La propuesta, de carácter libre y gratuito, ha sido diseñada como un espacio de encuentro pensado para disfrutar en familia. Los organizadores destacaron la impronta relajada del evento, alentando a los vecinos a concurrir con sus equipos de mate y reposeras para compartir la jornada al aire libre.

El repertorio de este tributo musical recorrerá la obra de figuras icónicas como Luis Alberto Spinetta, Sandro, Mon Laferte, Astor Piazzolla, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Fito Páez y The Beatles.