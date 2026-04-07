Talleres culturales gratuitos en San Pedro y localidades: sedes, días y horarios

La Dirección de Cultura puso en marcha el programa de talleres culturales, una iniciativa que despliega una amplia oferta de formación artística y recreativa en diversas sedes de la ciudad cabecera y en todas las localidades del partido. La propuesta busca fomentar la participación comunitaria a través de disciplinas que integran artes visuales, danzas, literatura y música.

Sedes y talleres en la ciudad de San Pedro

En la Casona de Turismo, ubicada en Mitre y Liniers, se dictará Dibujo para adultos los sábados de 10.00 a 11.30; Dibujo y Pintura para adultos los lunes de 15.00 a 17.00; Poesía los miércoles de 18.00 a 20.00; Historieta los sábados de 14.00 a 18.00 y Narración los viernes de 16.00 a 17.30. Por su parte, el Teatro Siripo contará con Canto y Percusión los miércoles de 18.00 a 19.30.

El Centro Cultural Casella, en Avenida Sarmiento 813, concentrará una variada agenda: Dibujo (lunes 10.30 y martes 10.00); Cerámica para niños, adolescentes y adultos en diversos turnos los miércoles, jueves y viernes; Diseño y Creación (lunes y jueves 14.00) y Dibujo y Pintura para adolescentes (martes 15.00). En paralelo, la sala El Cuadrilátero ofrecerá Tango para adolescentes los miércoles y para adultos los viernes, ambos de 17.00 a 19.00.

La descentralización alcanza también al Centro Integrador Complementario (CIC) con Zumba (martes y jueves 16.00), Tango (sábados 15.00) y Teñido de Telas (sábados 10.00). En la Comisión de Fomento Villa Igoillo se realizarán talleres de Escultura (viernes 17.00), Danza Inclusiva (martes y jueves 9.30), Memoria (lunes 16.30) y Folclore (martes 19.00). La oferta urbana se completa con Radio en La Correntada (viernes 14.00) y Mosaiquismo en el taller de 9 de Julio 930 (martes y jueves 9.00).

Actividades en las localidades del partido

En Santa Lucía, el programa mantiene una presencia sostenida con Danzas, Folclore, Teatro y Dibujo en sedes como el CEC, la Casa del Teatro y la Biblioteca local, con horarios que cubren franjas matutinas y vespertinas. En Pueblo Doyle se dictará Dibujo (lunes 18.00), Yoga (viernes 18.00) y Danzas Urbanas (miércoles 8.00 y viernes 14.00).

Finalmente, en Gobernador Castro se desarrollará el Taller de la Memoria los martes a las 14.30 y Folclore los martes a las 17.00. Vuelta de Obligado recibirá clases de Canto y Percusión (martes 17.30) y Folclore (lunes 17.30); Río Tala ofrecerá Danzas Urbanas en el Club Talense (martes y jueves desde las 18.00) y el barrio Los Cazadores contará con Folclore los jueves a las 18.30 en la Delegación La Tosquera. Con este despliegue, el programa garantiza el acceso a la cultura en todo el territorio.





Este es el detalle por día y sede:





TALLERES CULTURALES

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SAN PEDRO

Casona de Turismo - Mitre y Liniers

Taller de Dibujo para adultos - Sábado 10.00 a 11.30 - Maximiliano Ricome

Taller de Dibujo y Pintura para adultos - Lunes 15.00 a 17.00 - Marcela Cámpora

Taller de Poesía - Miércoles 18.00 a 20.00 - Andrés Albornoz

Taller de Historieta - Sábado 14.00 a 18.00 - Marcos Garcia

Taller de Narración - Viernes 16.00 a 17.30 - Yazmin Gutierrez

Teatro Siripo - Salta y Oliveira Cezar

Taller de Canto y Percusión - Miércoles 18.00 a 19.30 - Anabela Prado

Centro Cultural Casella - Avenida Sarmiento 813

Taller de Dibujo - Lunes 10.30 a 12.00 y Martes 10.00 a 11.30 - Maximiliano Ricome

Taller de Cerámica para niños - Viernes 14.00 a 15.30 - Josefina Vellón

Taller de Cerámica para adultos - Viernes 15.30 a 17.00 - Josefina Vellón

Taller de Cerámica para adolescentes - Miércoles 14.00 a 16.00 - Valeria Pavia

Taller de Cerámica para adultos - Jueves 9.00 a 11.00 - Valeria Pavia

Taller de Diseño y Creación - Lunes y Jueves 14.00 a 16.00 - Luciano Monzón

Taller de Dibujo y Pintura para adolescentes - Martes 15.00 a 17.00 - Marcela Cámpora





Sala El Cuadrilátero - Arnaldo y Salta

Taller de Tango para adolescentes - Miércoles 17.00 a 19.00 - Marita Sbert

Taller de Tango para adultos - Viernes 17.00 a 19.00 - Marita Sbert

Centro Integrador Complementario - Casella y Hermano Indio

Taller de Zumba - Martes y Jueves 16.00 a 17.00 - Eugenia Novaro

Taller de Tango - Sábado 15.00 a 17.00 - Marita Sbert

Taller de Teñido de Telas - Sábado 10.00 a 12.00 - Veronica Girandola





Comisión de Fomento Villa Igoillo - Bonorino 380

Taller de Escultura - Viernes 17.00 a 20.00 - Claudio Bardallo

Taller de Danza Inclusiva - Martes y Jueves 9.30 a 12.00 - Marisa Balustro

Taller de la Memoria - Lunes 16.30 a 18.30 - Camila Bernan

Taller de Folclore - Martes 19.00 a 21.30 - Juan Carlos Gonzalez





Radio La Correntada - Juan Ismael Jimenez 1635

Taller de Radio - Viernes 14.00 a 17.00 - Jimena Calvet y Nicolás Crespiens

Taller - 9 de Julio 930

Taller de Mosaiquismo - Martes y Jueves 9.00 a 11.00 - Luz Mendez





SANTA LUCíA

Centro de Educación Complementaria - 25 de Mayo s/n

Taller de Danzas - Miércoles de 8.00 a 11.00 Marisa Balustro

Taller de Folclore y Bombo Autóctono - Lunes 13.00 a 15.00 - Liliana Gonzalez

Casa del Teatro - Avenida O´Farrel y Dr. Doyle

Taller de Teatro para adolescentes - Miércoles 18.00 a 19.30 - Carlos Mauri

Taller de Teatro para adultos - Miércoles 19.30 a 21.30 - Carlos Mauri

Biblioteca - Sarmiento y San Martín

Taller de Danzas para niños - Lunes y Miércoles 18.00 a 19.00 - Abril de la Flor

Taller de Danzas para adolescentes - Lunes y Miércoles 19.00 a 20.00 - Abril de la Flor

Taller de Bombo autóctono para niños y adolescentes - Lunes y Miércoles 18.30 a 19.30 - Liliana Gonzalez

Taller de Dibujo para niños - Sábado de 11.00 a 13.00 - Laura Raptis

Taller de Dibujo para adultos - Sábado de 9.00 a 11.00 - Laura Raptis





PUEBLO DOYLE

Caritas -

Taller de Dibujo e Ilustración - Lunes de 18.00 a 20.00 - Laura Raptis

Taller - Mitre entre Islas Malvinas y 2 de Abril

Taller de Yoga - Viernes de 18.00 a 20.00 - Laura Raptis

Taller de Danzas Urbanas para niños - Miércoles 8.00 a 9.30 - Stefany Montaldi

Taller de Danzas Urbanas para adolescentes - Viernes 14.00 a 15.30 Stefany Montaldi





GOBERNADOR CASTRO

Agricultores Club - Mitre y Entre Ríos

Taller de la Memoria - Martes 14.30 a 17.30 - Camila Bernan

Capilla Nuestra Señora de Fátima - Córdoba s/n

Taller de Folclore - Martes 17.00 a 20.00 Jesus Leguizamon





VUELTA DE OBLIGADO

Escuela N° 35 -

Taller de Canto y Percusión - Martes 17.30 a 19.00 - Anabela Prado y Geronimo Gutierrez

Taller de Folclore - Lunes 17.30 a 19.30 - Iris Lambaré





RÍO TALA

Club Talense - Camelino s/n

Taller de Danzas Urbanas - Martes y Jueves 18.00 a 19.00 - Veronica Sosa

Taller de Danzas Urbanas - Martes y Jueves 19.00 a 20.00 - Antonella Gutierrez





BARRIO LOS CAZADORES

Delegación La Tosquera

Taller de Folclore - Jueves 18.30 a 21.00 - Carlos Gonzalez