Acuerdo Vecinal pide a la Anses informes detallados sobre los despidos en el distrito

  Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron este martes ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro un proyecto de comunicación dirigido a la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para requerir estadísticas precisas sobre la pérdida de puestos de trabajo en el partido. La iniciativa surge ante la "creciente preocupación social" por el aumento del desempleo y la precarización laboral registrada en los últimos años. Según los fundamentos del proyecto, si bien el Departamento Ejecutivo municipal remitió informes sobre el funcionamiento de la Oficina de Empleo, los ediles consideran que dicha información es "insuficiente" para construir un diagnóstico integral del mercado de trabajo local.

Talleres culturales gratuitos en San Pedro y localidades: sedes, días y horarios

 


La Dirección de Cultura puso en marcha el programa de talleres culturales "Animate Vos Valés 2026", una iniciativa que despliega una amplia oferta de formación artística y recreativa en diversas sedes de la ciudad cabecera y en todas las localidades del partido. La propuesta busca fomentar la participación comunitaria a través de disciplinas que integran artes visuales, danzas, literatura y música.

Sedes y talleres en la ciudad de San Pedro

En la Casona de Turismo, ubicada en Mitre y Liniers, se dictará Dibujo para adultos los sábados de 10.00 a 11.30; Dibujo y Pintura para adultos los lunes de 15.00 a 17.00; Poesía los miércoles de 18.00 a 20.00; Historieta los sábados de 14.00 a 18.00 y Narración los viernes de 16.00 a 17.30. Por su parte, el Teatro Siripo contará con Canto y Percusión los miércoles de 18.00 a 19.30.

El Centro Cultural Casella, en Avenida Sarmiento 813, concentrará una variada agenda: Dibujo (lunes 10.30 y martes 10.00); Cerámica para niños, adolescentes y adultos en diversos turnos los miércoles, jueves y viernes; Diseño y Creación (lunes y jueves 14.00) y Dibujo y Pintura para adolescentes (martes 15.00). En paralelo, la sala El Cuadrilátero ofrecerá Tango para adolescentes los miércoles y para adultos los viernes, ambos de 17.00 a 19.00.

La descentralización alcanza también al Centro Integrador Complementario (CIC) con Zumba (martes y jueves 16.00), Tango (sábados 15.00) y Teñido de Telas (sábados 10.00). En la Comisión de Fomento Villa Igoillo se realizarán talleres de Escultura (viernes 17.00), Danza Inclusiva (martes y jueves 9.30), Memoria (lunes 16.30) y Folclore (martes 19.00). La oferta urbana se completa con Radio en La Correntada (viernes 14.00) y Mosaiquismo en el taller de 9 de Julio 930 (martes y jueves 9.00).

Actividades en las localidades del partido

En Santa Lucía, el programa mantiene una presencia sostenida con Danzas, Folclore, Teatro y Dibujo en sedes como el CEC, la Casa del Teatro y la Biblioteca local, con horarios que cubren franjas matutinas y vespertinas. En Pueblo Doyle se dictará Dibujo (lunes 18.00), Yoga (viernes 18.00) y Danzas Urbanas (miércoles 8.00 y viernes 14.00).

Finalmente, en Gobernador Castro se desarrollará el Taller de la Memoria los martes a las 14.30 y Folclore los martes a las 17.00. Vuelta de Obligado recibirá clases de Canto y Percusión (martes 17.30) y Folclore (lunes 17.30); Río Tala ofrecerá Danzas Urbanas en el Club Talense (martes y jueves desde las 18.00) y el barrio Los Cazadores contará con Folclore los jueves a las 18.30 en la Delegación La Tosquera. Con este despliegue, el programa garantiza el acceso a la cultura en todo el territorio.


Este es el detalle por día y sede: 


TALLERES CULTURALES

ANIMATE VOS VALES 2026

SAN PEDRO

Casona de Turismo - Mitre y Liniers

Taller de Dibujo para adultos - Sábado 10.00 a 11.30 - Maximiliano Ricome

Taller de Dibujo y Pintura para adultos - Lunes 15.00 a 17.00 - Marcela Cámpora

Taller de Poesía - Miércoles 18.00 a 20.00 - Andrés Albornoz

Taller de Historieta - Sábado 14.00 a 18.00 - Marcos Garcia

Taller de Narración - Viernes 16.00 a 17.30 - Yazmin Gutierrez

Teatro Siripo - Salta y Oliveira Cezar

Taller de Canto y Percusión - Miércoles 18.00 a 19.30 - Anabela Prado

Centro Cultural Casella - Avenida Sarmiento 813

Taller de Dibujo - Lunes 10.30 a 12.00 y Martes 10.00 a 11.30 - Maximiliano Ricome

Taller de Cerámica para niños - Viernes 14.00 a 15.30 - Josefina Vellón

Taller de Cerámica para adultos - Viernes 15.30 a 17.00 - Josefina Vellón

Taller de Cerámica para adolescentes - Miércoles 14.00 a 16.00 - Valeria Pavia

Taller de Cerámica para adultos - Jueves 9.00 a 11.00 - Valeria Pavia

Taller de Diseño y Creación - Lunes y Jueves 14.00 a 16.00 - Luciano Monzón

Taller de Dibujo y Pintura para adolescentes - Martes 15.00 a 17.00 - Marcela Cámpora


Sala El Cuadrilátero - Arnaldo y Salta

Taller de Tango para adolescentes - Miércoles 17.00 a 19.00 - Marita Sbert

Taller de Tango para adultos - Viernes 17.00 a 19.00 - Marita Sbert

Centro Integrador Complementario - Casella y Hermano Indio

Taller de Zumba - Martes y Jueves 16.00 a 17.00 - Eugenia Novaro

Taller de Tango - Sábado 15.00 a 17.00 - Marita Sbert

Taller de Teñido de Telas - Sábado 10.00 a 12.00 - Veronica Girandola


Comisión de Fomento Villa Igoillo - Bonorino 380

Taller de Escultura - Viernes 17.00 a 20.00 - Claudio Bardallo

Taller de Danza Inclusiva - Martes y Jueves 9.30 a 12.00 - Marisa Balustro

Taller de la Memoria - Lunes 16.30 a 18.30 - Camila Bernan

Taller de Folclore - Martes 19.00 a 21.30 - Juan Carlos Gonzalez


Radio La Correntada - Juan Ismael Jimenez 1635

Taller de Radio - Viernes 14.00 a 17.00 - Jimena Calvet y Nicolás Crespiens

Taller - 9 de Julio 930

Taller de Mosaiquismo - Martes y Jueves 9.00 a 11.00 - Luz Mendez


SANTA LUCíA

Centro de Educación Complementaria - 25 de Mayo s/n

Taller de Danzas - Miércoles de 8.00 a 11.00 Marisa Balustro

Taller de Folclore y Bombo Autóctono - Lunes 13.00 a 15.00 - Liliana Gonzalez

Casa del Teatro - Avenida O´Farrel y Dr. Doyle

Taller de Teatro para adolescentes - Miércoles 18.00 a 19.30 - Carlos Mauri

Taller de Teatro para adultos - Miércoles 19.30 a 21.30 - Carlos Mauri

Biblioteca - Sarmiento y San Martín

Taller de Danzas para niños - Lunes y Miércoles 18.00 a 19.00 - Abril de la Flor

Taller de Danzas para adolescentes - Lunes y Miércoles 19.00 a 20.00 - Abril de la Flor

Taller de Bombo autóctono para niños y adolescentes - Lunes y Miércoles 18.30 a 19.30 - Liliana Gonzalez

Taller de Dibujo para niños - Sábado de 11.00 a 13.00 - Laura Raptis

Taller de Dibujo para adultos - Sábado de 9.00 a 11.00 - Laura Raptis


PUEBLO DOYLE

Caritas -

Taller de Dibujo e Ilustración - Lunes de 18.00 a 20.00 - Laura Raptis

Taller - Mitre entre Islas Malvinas y 2 de Abril

Taller de Yoga - Viernes de 18.00 a 20.00 - Laura Raptis

Taller de Danzas Urbanas para niños - Miércoles 8.00 a 9.30 - Stefany Montaldi

Taller de Danzas Urbanas para adolescentes - Viernes 14.00 a 15.30 Stefany Montaldi


GOBERNADOR CASTRO

Agricultores Club - Mitre y Entre Ríos

Taller de la Memoria - Martes 14.30 a 17.30 - Camila Bernan

Capilla Nuestra Señora de Fátima - Córdoba s/n

Taller de Folclore - Martes 17.00 a 20.00 Jesus Leguizamon


VUELTA DE OBLIGADO

Escuela N° 35 -

Taller de Canto y Percusión - Martes 17.30 a 19.00 - Anabela Prado y Geronimo Gutierrez

Taller de Folclore - Lunes 17.30 a 19.30 - Iris Lambaré


RÍO TALA

Club Talense - Camelino s/n

Taller de Danzas Urbanas - Martes y Jueves 18.00 a 19.00 - Veronica Sosa

Taller de Danzas Urbanas - Martes y Jueves 19.00 a 20.00 - Antonella Gutierrez


BARRIO LOS CAZADORES

Delegación La Tosquera

Taller de Folclore - Jueves 18.30 a 21.00 - Carlos Gonzalez