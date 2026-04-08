Taller gratuito de gimnasia para adultos mayores en la sede de Envión Depetri

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este jueves 9 de abril vence el plazo para abonar con descuento la segunda cuota del Impuesto Automotor. Los contribuyentes que se encuentren al día y realicen el pago en término accederán a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago utilizado. Desde el organismo recordaron que el esquema tributario vigente para este año contempla una reducción en la carga para el 75 por ciento del parque automotor bonaerense. Asimismo, la modalidad permite el pago en hasta diez cuotas con el objetivo de brindar una mayor previsibilidad financiera a los propietarios de vehículos.
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La Dirección de Adultos Mayores informó que el próximo lunes 13 de abril se pondrá en marcha el taller de gimnasia destinado a adultos y adultas mayores en la sede de Envión Depetri, luego de que la actividad fuera reprogramada por razones climáticas.
El espacio, ubicado en la calle San Martín 2200, recibirá a los participantes todos los lunes a partir de las 14:00. La iniciativa busca fomentar la actividad física, el movimiento y el bienestar integral de las personas mayores de la comunidad en un entorno de encuentro y socialización.
Desde la administración municipal destacaron que la propuesta es de carácter gratuito y está abierta a todos los vecinos y vecinas que deseen sumarse a este espacio de recreación y salud.
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