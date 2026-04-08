Taller gratuito de gimnasia para adultos mayores en la sede de Envión Depetri

La Dirección de Adultos Mayores informó que el próximo lunes 13 de abril se pondrá en marcha el taller de gimnasia destinado a adultos y adultas mayores en la sede de Envión Depetri, luego de que la actividad fuera reprogramada por razones climáticas.

El espacio, ubicado en la calle San Martín 2200, recibirá a los participantes todos los lunes a partir de las 14:00. La iniciativa busca fomentar la actividad física, el movimiento y el bienestar integral de las personas mayores de la comunidad en un entorno de encuentro y socialización.

Desde la administración municipal destacaron que la propuesta es de carácter gratuito y está abierta a todos los vecinos y vecinas que deseen sumarse a este espacio de recreación y salud.