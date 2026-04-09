"Sucursal del oficialismo", "casta de derecha", "menemismo berreta", "mercenario del discurso": fuertes cruces entre Rivas, Panatteri y González en el HCD (Video)

El Concejo Deliberante fue escenario de una sesión de extrema tensión, donde los debates por la crisis económica y el recorte de fondos nacionales derivaron en graves acusaciones personales y descalificaciones cruzadas. El cuerpo aprobó un pedido de informes a la ANSES y una adhesión al reclamo federal de intendentes, aunque el contenido legislativo quedó opacado por la virulencia de los discursos.

El primer foco de conflicto surgió con el proyecto de Martín Rivas (Acuerdo Vecinal) para solicitar datos a la ANSES sobre la baja de empleos desde diciembre de 2023. Rivas fundamentó su pedido señalando que los responsables del organismo "deben responder porque son parte de nuestra comunidad aunque respondan a un gobierno nacional", y criticó a quienes pretenden "prender fuego el primer mostrador que es el de la Municipalidad sin hacer un análisis más amplio de lo que pasa a nivel nacional".

La réplica de Joaquín González (La Libertad Avanza) fue técnica y mordaz, al calificar la iniciativa como "metodológicamente débil" por confundir bajas laborales con desempleo real. "El proyecto presentado por la sucursal del bloque oficialista municipal que preside el concejal Rivas tiene un planteo jurídicamente discutible, técnicamente insuficiente y metodológicamente riesgoso", sentenció González al solicitar el pase a comisión.

La respuesta de Rivas elevó el tono de la confrontación al arremeter contra la formación del edil libertario. "Si el concejal doctor González dejara de usar el Chat GPT y usara los libros que alguna vez debe haber usado, si es que se recibió, entendería que no es vinculante", disparó Rivas, tildando a los representantes de La Libertad Avanza de ser "la casta de derecha y mal formada".

El clima de hostilidad se reavivó durante el tratamiento del reclamo por los fondos coparticipables. Soledad Llul (Fuerza Patria) denunció que "los municipios estamos absorbiendo responsabilidades que no nos corresponden, como atención social, garantizar medicación y el sistema de salud, y eso se está haciendo con menos recursos".

En contraposición, Melina Panatteri (LLA) cuestionó que no se reclame de igual forma a la Provincia: "Destina millones a la pauta y tiene un IOMA fundido", señaló.

El cierre del debate estuvo marcado por ataques directos a la idoneidad y los vínculos familiares de los ediles. Rivas calificó la exposición de Panatteri como "lamentable" y acusó a los concejales libertarios de ser "soldaditos pagos" de la "sucursal del menemismo berreta". El edil, que se definió como representante del "verdadero liberalismo clásico", apuntó contra la ex titular de la UDAI ANSES y actual Diputada Provincial Analía Corvino: "Si quiere tocar temas provinicales nos tendría que decir que hace con los millones que cobra ella y sus asesores sin darnos nada a cambio". Además, remarcó que Pannatteri: "Habla del PAMI cuando la mamá trabaja en PAMI, cuando emanamos un pedido de informes solicitando qué pasaba con las cápitas de kinesiología que la hija, que es la concejal que está acá sentada, le pasaba al PAMI".

Joaquín González, visiblemente molesto, le respondió a Rivas: "El único soldado acá, sofista, mercenario del discurso, sos vos. No te cree nadie, Martín, quedó comprobado en las elecciones".

Pese al nivel de las agresiones, ambos proyectos fueron sancionados por la mayoría de los bloques presentes.