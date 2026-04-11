Sigue el paro en Ashira: convocaron a una audiencia en el Ministerio de Trabajo el próximo lunes

Los trabajadores de la empresa de higiene urbana Ashira siguen con la medida de fuerza que se inició el pasado jueves. Pese a que recibieron una parte del pago de los salarios correspondientes, la demora de la empresa en depositar el resto determinó la continuidad del paro.

De tal forma, todo apunta a, salvo acuerdo de último momento, la recolección de residuos en el casco urbano de la ciudad permanecerá interrumpida al menos hasta el lunes. Ese día fue fijada una audiencia de conciliación entre las partes en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Además de la prestataria y el gremio que representa a los empleados, también estarán presentes autoridades municipales.

Los inconvenientes que ya se registraron durante los últimos dos días tienden a intensificarse en la zona céntrica en el fin de semana ante la acumulación de residuos de los locales gastronómicos.