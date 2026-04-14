Secuestraron una moto robada en 2015 conducida por un chico de 14 años

Un adolescente de 14 años fue interceptado en Río Tala mientras circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo desde hace más de una década, en el marco de las recorridas preventivas que realiza el personal del Destacamento local.

El procedimiento tuvo lugar en calle Garay al 180, donde los efectivos policiales identificaron una Motomel 150 cc de color bordo, la cual no poseía dominio colocado. Al verificar el número de chasis y motor en la base de datos, el sistema arrojó que el rodado contaba con un pedido de secuestro activo con fecha del 25 de febrero de 2015, solicitado por la fiscalía local tras una denuncia formulada por una mujer.

Tras la interceptación, se dio intervención a la Fiscalía del Joven, desde donde se dispuso la notificación del menor por la causa correspondiente y el secuestro preventivo de la motocicleta. Finalizadas las diligencias de rigor, las autoridades ordenaron la entrega del rodado a un adulto responsable para su posterior restitución a la legítima propietaria.