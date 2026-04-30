Secuestran una pistola y estupefacientes tras allanamientos por abuso de armas

Durante un operativo conjunto realizado entre el 28 y el 29 de abril de 2026, personal del Gabinete Criminológico y de la DDI San Pedro llevó a cabo diligencias de allanamiento en el marco de una investigación por abuso de armas con intervención de la fiscalía local.

Tras certificar los domicilios vinculados a la causa, el Juzgado de Garantías de San Nicolás otorgó las órdenes de registro para dos inmuebles. En el primero de ellos, ubicado en un pasillo interno de la calle 2 de Abril, el resultado de la inspección fue negativo.

Sin embargo, en una vivienda situada en Javier Rivero al 1800, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de una pistola semiautomática calibre 22, la cual contaba con un cartucho intacto colocado. En el mismo lugar, los efectivos hallaron estupefacientes, específicamente un envoltorio con 0,3 gramos de cocaína y otro con 1,5 gramos de marihuana.

Como consecuencia del hallazgo, se produjo la aprehensión de un hombre de 64 años de edad, a quien se le notificó la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil e infracción a la Ley 23.737. Por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de los elementos y a la posterior soltura del implicado una vez cumplimentados los recaudos legales.



