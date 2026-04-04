Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Una moto sin documentación y con escape libre fue retenida en un operativo en Río Tala


Personal del Destacamento de Río Tala secuestró una motocicleta durante un operativo de prevención realizado en la intersección de las calles San Martín y Güemes de esa localidad, informaron hoy fuentes policiales.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes, cuando los efectivos interceptaron una unidad marca Keller de 150 centímetros cúbicos que circulaba sin la chapa patente colocada. El rodado era conducido por un hombre de 31 años que, al momento de la inspección, no contaba con ninguna de la documentación obligatoria requerida para transitar.

Según detallaron los voceros, el vehículo presentaba además otras irregularidades contempladas en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, tales como el uso de escape libre deficiente y la falta de cascos reglamentarios por parte del conductor.

A raíz de las infracciones constatadas, se labró el acta correspondiente y se procedió a la remisión de la motocicleta al Área de Tránsito Municipal. El rodado quedó secuestrado y fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas local para el trámite legal pertinente.