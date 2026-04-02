Secuestran en Gobernador Castro una moto robada en Baradero

Una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro activo por robo fue recuperada durante un operativo de control vehicular y poblacional desarrollado en la localidad de Gobernador Castro.

El hallazgo se produjo en el marco de las tareas de prevención del delito que se realizan de manera regular en los accesos y puntos estratégicos de la zona rural y urbana. Tras interceptar y verificar los datos de una motocicleta Honda CG Titán de 125 centímetros cúbicos, los efectivos constataron a través del sistema informático policial que el vehículo tenía una restricción vigente para circular.

Según informaron fuentes policiales, la medida judicial había sido solicitada el pasado 31 de marzo bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de la ciudad de Baradero, tras la denuncia por la sustracción del rodado apenas horas antes del operativo.

El motovehículo fue secuestrado de inmediato y trasladado a la dependencia jurisdiccional, donde quedó a disposición de la justicia para ser restituido a su propietario. Por el hecho, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de quien circulaba en el rodado al momento del procedimiento.





Imagen ilustrativa generada en base a la foto de la moto secuestrada