Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Secuestran en Gobernador Castro una moto robada en Baradero


Una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro activo por robo fue recuperada durante un operativo de control vehicular y poblacional desarrollado en la localidad de Gobernador Castro.

El hallazgo se produjo en el marco de las tareas de prevención del delito que se realizan de manera regular en los accesos y puntos estratégicos de la zona rural y urbana. Tras interceptar y verificar los datos de una motocicleta Honda CG Titán de 125 centímetros cúbicos, los efectivos constataron a través del sistema informático policial que el vehículo tenía una restricción vigente para circular.

Según informaron fuentes policiales, la medida judicial había sido solicitada el pasado 31 de marzo bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de la ciudad de Baradero, tras la denuncia por la sustracción del rodado apenas horas antes del operativo.

El motovehículo fue secuestrado de inmediato y trasladado a la dependencia jurisdiccional, donde quedó a disposición de la justicia para ser restituido a su propietario. Por el hecho, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de quien circulaba en el rodado al momento del procedimiento.


Imagen ilustrativa generada en base a la foto de la moto secuestrada