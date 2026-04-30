Secuestran cocaína, armas y objetos robados tras múltiples allanamientos

Efectivos del GTO de la Estación de Policía Comunal, en un trabajo conjunto con la Sub DDI San Pedro-Baradero, ejecutaron tres órdenes de registro en el marco de una investigación por robo. Los procedimientos, autorizados por el Juzgado de Garantías Nº 2 de San Nicolás, arrojaron resultados positivos en dos de las fincas intervenidas.

En un domicilio ubicado en la calle Ruffa al 1000, los uniformados hallaron elementos clave para la causa, incluyendo prendas de vestir y una motocicleta Keller Crono Clásico que habría sido utilizada para cometer el ilícito. Además, se recuperaron una cafetera y una máquina de donas que figuraban en las denuncias por robo.

Durante la requisa de esta vivienda, el personal policial incautó una réplica de pistola calibre 9 mm y una importante cantidad de estupefacientes fraccionados para la venta, compuestos por envoltorios de cocaína de diversos colores y cogollos de marihuana, junto a dinero en efectivo. Como consecuencia, un joven de 20 años fue aprehendido por el delito de robo, mientras que una mujer de 18 años quedó detenida por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En un segundo operativo realizado en la intersección de Miguel Porta y Alvarado, se secuestró un buzo celeste con etiqueta, también vinculado al hecho investigado, y se procedió a la aprehensión de un hombre de 24 años. La justicia dispuso que los tres implicados permanezcan alojados en la dependencia policial a disposición de la magistratura interviniente.



