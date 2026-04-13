Se normaliza la recolección de residuos tras el acuerdo entre Ashira, los trabajadores y el Municipio

El servicio de recolección de residuos en la ciudad de San Pedro comenzará a normalizarse en las próximas horas, tras alcanzarse un acuerdo en la audiencia de conciliación celebrada hoy en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El conflicto, que mantuvo paralizada la prestación durante cuatro días, llegó a su fin luego de que la empresa Ashira y el Ejecutivo municipal lograran destrabar el pago de los salarios adeudados al personal.

Jorge Hepp, gerente de la firma concesionaria, brindó detalles tras la audiencia a través de La Radio 92.3 y calificó la situación como un desenlace forzado por las circunstancias económicas: "Lamentablemente, se llegó a esta medida. Son varios meses que estaban percibiendo la factura de servicio. En esta reunión se pagará el 50% de los sueldos que se les debe a la gente. A más tardar una hora están cobrando el otro 50%".

Sobre la mediación oficial, el directivo explicó: "El Municipio expuso cómo está el país, que es sabido. Se comprometió a sacar un monto a la empresa en las próximas dos horas y ese fondo lo ponemos a disposición de la gente. El servicio se normalizará a partir de una hora".

El directivo confirmó que el Municipioa adeuda aproximadamente 3500 millones de pesos a Ashira, equivalente a un año de servicios. "Creemos que se ha formalizado una palabra de poder recomponer eso para atrás y seguir trabajando con la nueva licitación que va a cumplir un año en junio. La predisposición de la empresa es poder hacer un convenio de pago y la Municipalidad tiene la buena disposición. Hay que entender lo que está pasando el país".

Hepp hizo énfasis en la compleja realidad financiera que atraviesa la gestión municipal, señalando que "se llegó a un momento en el que se necesitaba un compromiso del Municipio, que siempre tuvo buena predisposición, pero el tema de las coparticipaciones que no llegan los llevó a un momento muy difícil".

En relación con el impacto en la comunidad, el representante de Ashira extendió sus disculpas a la ciudadanía: "La verdad que es lamentable. Queremos pedirles disculpas a la ciudadanía de San Pedro que tuvo la precaución de no sacar los residuos a la calle. Se tomó la decisión de normalizar el servicio en las próximas horas. La gente se comprometió, entendió cuál era la postura de la empresa y de ahora en más a dejar la ciudad como lo hicimos en estos 39 años".

El gerente de la compañía confirmó que la operatividad volverá a sus parámetros habituales, aclarando que "se va a trabajar normal, como está planteado en la licitación pública del 1 de julio del año pasado. No se ha modificado ningún servicio".