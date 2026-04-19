Se incendió una vivienda por una falla eléctrica: no hubo heridos

El siniestro se inició cuando el propietario de la finca, un hombre de 55 años, se encontraba en el interior de la propiedad y advirtió el inicio de un foco ígneo, presuntamente originado por un desperfecto eléctrico. Ante la emergencia, personal policial se desplazó al lugar tras recibir una alerta a través del sistema 911.

En el sitio trabajaron operativamente los Bomberos Voluntarios de San Pedro, quienes asistieron con la Unidad 43 a cargo del Suboficial Principal Ángel Alzogaray. El equipo de servidores públicos logró sofocar el fuego y realizar las tareas de enfriamiento pertinentes para evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas.

Tras completar las tareas de extinción, fuentes oficiales confirmaron que el incendio no presentó signos de intencionalidad, ratificando la versión del propietario sobre una falla en la instalación eléctrica de la casa.

Desde las fuerzas de seguridad confirmaron que no se registraron personas lesionadas, limitándose el saldo del incidente a las pérdidas materiales edilicias. Debido a la naturaleza accidental del hecho, la justicia no dispuso medidas legales ni temperamento judicial al respecto.