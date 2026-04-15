Sandra, Vane y Sol Mihanovich presentan "La Canción de La Campiña", un homenaje al legado de Mónica y César

La Campiña de San Pedro será el escenario donde la nueva generación de los Mihanovich - Cahen Danvers celebrará el legado de Mónica y César a través de una propuesta artística que amalgama la memoria, la tierra y los vínculos familiares. El próximo viernes 17 de abril a las 17:30 horas se llevará a cabo la presentación oficial de "Canción de La Campiña", una obra musical concebida como un puente entre generaciones.

Esta creación conjunta de Sandra, Vane y Sol Mihanovich se propone como un acto de continuidad, transformando el recuerdo en una pieza sonora que invita a un recorrido por la historia de este espacio emblemático. La propuesta artística busca reafirmar que el legado familiar no solo permanece en la memoria, sino que cobra vida a través de la creación y la emoción compartida.

Los organizadores destacaron que la pieza musical convierte a La Campiña en un territorio vivo, facilitando un diálogo entre el pasado y el presente. De esta manera, el arte vuelve a poner en valor elementos esenciales como la identidad y el respeto por el entorno natural, manteniendo vigente la historia de Mónica y César bajo la premisa fundacional de honrar la tierra.

La presentación, que convoca a la prensa y al público, se realizará en el predio situado en el kilómetro 153 de la Ruta 9, Panamericana, en la localidad de Río Tala. El encuentro promete ser un testimonio de cómo la música puede constituirse en una herramienta fundamental para preservar los valores y el espíritu de un proyecto que nació del sueño compartido.