San Pedro se viste de azul para concientizar sobre el autismo en una iniciativa de organizaciones locales

Las agrupaciones "TGD Padres TEA San Pedro Red Federal" y "Comunidad San Pedro" lanzaron una convocatoria pública para conmemorar este 2 de abril el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, invitando a la población local a visibilizar la fecha mediante el uso de elementos de color azul en espacios públicos y privados.

La iniciativa propone que los vecinos, comerciantes y transportistas de la ciudad decoren los frentes de sus viviendas, locales, automóviles o motocicletas con motivos azules. La elección de este color no es casual, ya que a nivel internacional se lo ha adoptado para representar la realidad del autismo: un color que puede ser brillante como el mar en un día de verano o tornarse oscuro y profundo como un mar tempestuoso, simbolizando los diversos desafíos que atraviesan las personas con esta condición y sus familias.

El Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), para que puedan llevar una vida plena y productiva como parte integrante de la sociedad.

El Trastorno del Espectro Autista se define como una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Se caracteriza fundamentalmente por la presencia de desafíos en la comunicación y la interacción social, así como por patrones de comportamiento, intereses o actividades que pueden ser repetitivos o restringidos. Al tratarse de un "espectro", las manifestaciones varían significativamente entre cada individuo, lo que requiere un abordaje basado en el respeto a la diversidad y la eliminación de barreras sociales para lograr una inclusión efectiva.

Con esta acción, las organizaciones sampedrinas buscan generar una jornada de reflexión que promueva el diagnóstico temprano, el acceso a terapias adecuadas y, fundamentalmente, la aceptación social en el marco de la convivencia comunitaria.