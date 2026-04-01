Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

San Pedro se viste de azul para concientizar sobre el autismo en una iniciativa de organizaciones locales

 


Las agrupaciones "TGD Padres TEA San Pedro Red Federal" y "Comunidad San Pedro" lanzaron una convocatoria pública para conmemorar este 2 de abril el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, invitando a la población local a visibilizar la fecha mediante el uso de elementos de color azul en espacios públicos y privados.

La iniciativa propone que los vecinos, comerciantes y transportistas de la ciudad decoren los frentes de sus viviendas, locales, automóviles o motocicletas con motivos azules. La elección de este color no es casual, ya que a nivel internacional se lo ha adoptado para representar la realidad del autismo: un color que puede ser brillante como el mar en un día de verano o tornarse oscuro y profundo como un mar tempestuoso, simbolizando los diversos desafíos que atraviesan las personas con esta condición y sus familias.

El Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), para que puedan llevar una vida plena y productiva como parte integrante de la sociedad.

El Trastorno del Espectro Autista se define como una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Se caracteriza fundamentalmente por la presencia de desafíos en la comunicación y la interacción social, así como por patrones de comportamiento, intereses o actividades que pueden ser repetitivos o restringidos. Al tratarse de un "espectro", las manifestaciones varían significativamente entre cada individuo, lo que requiere un abordaje basado en el respeto a la diversidad y la eliminación de barreras sociales para lograr una inclusión efectiva.

Con esta acción, las organizaciones sampedrinas buscan generar una jornada de reflexión que promueva el diagnóstico temprano, el acceso a terapias adecuadas y, fundamentalmente, la aceptación social en el marco de la convivencia comunitaria.