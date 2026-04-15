San Pedro 2050: presentaron los lineamientos estratégicos para el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial

El Salón Dorado del Palacio Municipal fue sede de una reunión de trabajo donde se presentaron los avances correspondientes a la segunda etapa del Plan de Ordenamiento Territorial San Pedro 2050, una iniciativa clave para definir el rumbo de crecimiento del distrito en las próximas décadas. La exposición estuvo a cargo de la firma Urbanteo, que trabaja en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, y fue dirigida a integrantes del gabinete y distintas áreas municipales.

La jornada se estructuró como un espacio de intercambio y análisis, diseñado tanto para difundir el desarrollo alcanzado hasta el momento como para integrar aportes de los diferentes sectores convocados. Durante el encuentro, se exhibieron los lineamientos centrales elaborados a partir del diagnóstico territorial previo, así como las propuestas de mejora orientadas a la planificación estratégica del municipio.

El arquitecto y urbanista Gabriel Lanfranchi, responsable del proyecto junto al equipo de Urbanteo, señaló que este tramo del trabajo se focaliza particularmente en la definición de la estrategia y los programas del plan. Según precisó, este paso constituye la instancia técnica previa a la redacción definitiva del Plan de Ordenamiento Territorial y a la creación del nuevo Código Urbanístico, pilares sobre los cuales se proyecta el desarrollo futuro de la ciudad.

Junto a Lanfranchi, participaron también especialistas que integran el equipo técnico encargado de la elaboración de la propuesta, quienes profundizaron en los criterios adoptados para este proyecto de escala urbana.

La agenda de presentaciones no finalizará con este encuentro, ya que las autoridades locales confirmaron que se llevará a cabo una segunda instancia de exposición destinada a actores vinculados directamente al desarrollo local. De esta etapa participarán profesionales del sector y representantes de diversos rubros de la comunidad, con el objetivo de enriquecer la iniciativa antes de su fase final.

Según informaron fuentes municipales, durante las próximas semanas se tiene prevista una presentación pública y general, mediante la cual se dará a conocer a la comunidad el estado de los avances alcanzados y el cronograma de trabajo para la etapa final del plan.