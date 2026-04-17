Saltó un tapial para robar paltas y fue detenido por la policía

La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de San Pedro oficializó el relanzamiento del programa de educación ambiental “Desde el Aula”, una iniciativa que busca consolidar y expandir la separación de residuos en origen dentro de la comunidad educativa del distrito. El acto de presentación tuvo lugar en la Casona de Turismo y contó con la presencia de directivos de instituciones educativas que participaron en la experiencia piloto durante 2025, así como representantes de nuevos establecimientos que se integran a la propuesta este año. Durante el encuentro, se realizó un balance de los resultados obtenidos y se definieron estrategias conjuntas para fortalecer la implementación del programa en el actual ciclo lectivo.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un hombre de 35 años fue aprehendido luego de ser sorprendido mientras sustraía paltas del interior de una propiedad privada, informaron fuentes policiales.
El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Las Provincias al 1300, hasta donde se desplazó personal del Grupo Táctico Motorizado (GTM) tras recibir un alerta a través del servicio de emergencias 911 sobre una aprehensión ciudadana en curso.
Según los primeros reportes, el sujeto ingresó a la finca, propiedad de un hombre de 33 años, tras saltar el tapial perimetral del domicilio con la intención de sustraer paltas de los árboles allí plantados. El propietario de la vivienda logró advertir la maniobra y retuvo al intruso hasta el arribo de las fuerzas de seguridad.
Tras concretarse la aprehensión, el individuo fue trasladado a la dependencia policial local y puesto a disposición de la Justicia.
La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y dispuso la notificación formal de la causa por el delito cometido, ordenando que el aprehendido permanezca alojado en el sector de calabozos de la comisaría a la espera de los pasos procesales a seguir.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones