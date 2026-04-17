Saltó un tapial para robar paltas y fue detenido por la policía

Un hombre de 35 años fue aprehendido luego de ser sorprendido mientras sustraía paltas del interior de una propiedad privada, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Las Provincias al 1300, hasta donde se desplazó personal del Grupo Táctico Motorizado (GTM) tras recibir un alerta a través del servicio de emergencias 911 sobre una aprehensión ciudadana en curso.

Según los primeros reportes, el sujeto ingresó a la finca, propiedad de un hombre de 33 años, tras saltar el tapial perimetral del domicilio con la intención de sustraer paltas de los árboles allí plantados. El propietario de la vivienda logró advertir la maniobra y retuvo al intruso hasta el arribo de las fuerzas de seguridad.

Tras concretarse la aprehensión, el individuo fue trasladado a la dependencia policial local y puesto a disposición de la Justicia.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y dispuso la notificación formal de la causa por el delito cometido, ordenando que el aprehendido permanezca alojado en el sector de calabozos de la comisaría a la espera de los pasos procesales a seguir.