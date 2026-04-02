Salazar: "San Pedro necesita que esta fecha nos una: que podamos reconocer sin mezclar ni borrar diferencias"

Imagen captura SolTV Producciones

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, encabezó este martes el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la plazoleta Ejército de los Andes. La ceremonia estuvo marcada por un fuerte contenido político y soberano, y contó con la particularidad de la presencia de integrantes de la Asociación 101, quienes mantienen un histórico reclamo por su reconocimiento como veteranos continentales, mientras que la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro optó por no participar de la convocatoria oficial.

Del encuentro participaron además representantes de diversas instituciones intermedias, autoridades municipales, delegaciones de establecimientos educativos de la ciudad y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a los héroes de 1982 al cumplirse 44 años de la gesta.

Durante su discurso, el jefe comunal buscó establecer un equilibrio ante la compleja interna local por el reconocimiento de los soldados. "También queremos expresar nuestro respeto a los soldados continentales y a quienes en 1982 estuvieron movilizados y cumplieron funciones en el continente", señaló Salazar, aunque aclaró: "Lo digo con claridad para no confundir ni mezclar lo que la historia distingue: las misiones fueron distintas y las vivencias no son comparables. El reconocimiento central de esta fecha es al Veterano de Guerra y a nuestros Caídos".

El intendente enfatizó que "Malvinas no admite tibiezas: nos enfrenta con la memoria, con la soberanía y con la obligación de estar a la altura de la historia", y realizó un llamado a la cohesión comunitaria al afirmar que "San Pedro necesita que esta fecha nos una. Que podamos mirarnos a los ojos, reconocer lo que corresponde reconocer, sin mezclar ni borrar diferencias".

En un tramo de marcada crítica a la política exterior nacional, Salazar cuestionó los alineamientos automáticos con potencias extranjeras y la postura frente a figuras históricas del conflicto. "Hay una diferencia profunda entre honrar a nuestros héroes y admirar e incluso reivindicar a Margaret Thatcher", fustigó. Asimismo, advirtió sobre el avance de intereses foráneos sobre los recursos naturales en las islas: "Se organizan para llevarse lo que es argentino, y el gobierno nacional no está actuando con la firmeza que esta causa exige".

El mandatario local también recordó con nombres propios el impacto de la guerra en el pueblo sampedrino, mencionando especialmente el hundimiento del ARA General Belgrano. "Esa tragedia también atravesó a San Pedro: entre los 323 héroes del crucero estuvo Sergio Daniel Magliotti, que dejó allí su vida por la Patria; y entre quienes sobrevivieron estuvieron Jorge Pablo Martínez, Raúl Horacio Ramírez y Víctor Hugo Ríos", remarcó ante los presentes.

Hacia el cierre, Salazar vinculó la defensa de la soberanía con la fortaleza interna del país, sosteniendo que "un país que se desindustrializa, que pierde trabajo y que rompe sus lazos sociales, pierde fuerza para defender cualquier causa nacional". El acto concluyó con la colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio en memoria de los caídos, reafirmando el compromiso de construir "conciencia histórica, soberanía y paz".