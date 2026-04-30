Salazar otros intendentes y funcionarios provinciales reclamaron fondos alimentarios ante el Ministerio de Capital Humano

La vicegobernadora bonaerense,, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad,, y un nutrido grupo de jefes comunales, entre ellos el, se movilizaron este miércoles hacia elpara exigir el envío de fondos adeudados por la Nación destinados a la asistencia alimentaria escolar. La medida tuvo como fin visibilizar el recorte presupuestario en el sector y formalizar el reclamo ante la cartera que conduce

La jornada comenzó con una concentración en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por Fernando Espinoza, donde los mandatarios locales, incluido Salazar, firmaron un documento conjunto expresando su preocupación por el desfinanciamiento de programas básicos. Posteriormente, los dirigentes se trasladaron a la dependencia nacional, donde se encontraron con las puertas cerradas por disposición de la Policía Federal y un cartel que cuestionaba la capacidad de administración provincial.

Durante la manifestación, Larroque calificó la situación como un "desfinanciamiento inédito" y señaló que, frente a una inflación del, el presupuesto nacional para elsolo contempla un incremento del. La participación dejunto a sus pares de la región subraya la preocupación de los distritos del interior bonaerense ante la caída de la asistencia nacional, que afecta tanto al sistema escolar como a los comedores comunitarios.

Tras la movilización, else expresó a través de sus redes sociales para ratificar el reclamo por la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia por el, la cual cifró en más de. "Exigimos respuestas y el cumplimiento de las obligaciones que impactan directamente en nuestros municipios y en nuestros vecinos", manifestó, quien concluyó su mensaje con una fuerte crítica a la gestión central: "Hacete cargo. Con la comida de nuestros chicos no se juega".

Por su parte, la vicegobernadora Magario alertó sobre la gravedad de la situación social y cuestionó la falta de inversión estatal en los barrios. El reclamo se fundamenta en un contexto de demanda alimentaria creciente, agravado por la reciente decisión de la provincia de suspender el programadebido a la falta de financiamiento por parte del Ejecutivo nacional, situación que impacta directamente en las comunidades administradas por los intendentes presentes en la marcha.