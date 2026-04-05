Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo, Mateo Majdalani, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía, disputado en aguas españolas.

Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

A pesar de enfrentar serios inconvenientes técnicos que los obligaron a retirarse en dos regatas debido a roturas y daños materiales en su embarcación, Bosco y Majdalani lograron reponerse para alcanzar el segundo escalón del podio. El desempeño de la dupla incluyó tres victorias parciales, lo que les permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos y demostrar una rápida adaptación al nuevo formato de competencia que eliminó la histórica "Medal Race".