Se incendió un camión cisterna con combustible en la ruta 9 y bomberos evitaron una explosión

Un camión cisterna cargado con gasoil se incendió esta tarde mientras circulaba por la ruta nacional 9, a la altura de San Pedro, en un incidente que demandó el rápido despliegue de tres dotaciones de bomberos y que afortunadamente no dejó heridos ni provocó derrames del combustible.

El hecho se registró poco antes de las 14.00 a la altura del kilómetro 175 de la autovía, en sentido hacia la ciudad de Rosario, cuando comenzaron a propagarse las llamas desde el sector del tanque de almacenamiento de la unidad de transporte pesado.

Según detallaron voceros policiales, el vehículo involucrado es un camión Scania de la firma de transportes Logistic Master Truck, de procedencia boliviana, el cual había partido desde la ciudad de Campana y realizaba un viaje internacional con destino a Bolivia.

El conductor del rodado, un ciudadano boliviano de 41 años y residente en Santa Cruz de la Sierra, advirtió la emergencia a tiempo, lo que le permitió estacionar el transporte sobre la banquina y ponerse a salvo de inmediato sin sufrir ningún tipo de lesión.

Los Bomberos Voluntarios locales concentraron sus esfuerzos en enfriar la estructura metálica del acoplado para contener el foco ígneo, una estrategia clave que impidió que el fuego alcanzara la totalidad de la carga o generara una detonación masiva en el lugar. Una vez finalizadas las tareas de extinción, el personal de rescate constató que el tanque contenedor permaneció sellado y descartó cualquier tipo de fuga contaminante sobre el asfalto.

A raíz del siniestro y del posterior operativo de emergencia, las autoridades viales procedieron a cortar de forma parcial la circulación sobre el carril lento de la autopista. Los vehículos que transitaban por la zona fueron desviados de manera asistida hacia el carril rápido por los efectivos de la Policía Vial, normalizándose el flujo del tránsito pocas horas después tras la remoción del camión.