Rock en Baradero: Pogo y ritual entre la lluvia, el sol, el calor y el frío

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La jornada del sábado no tuvo el carácter épico del primer día, cuando miles de cuerpos mojados por el sudor y el temporal saltaron entre el pogo y el ritual (no por casualidad así se llaman los dos escenarios principales) por más de diez horas. Sin respiro, la posta pasó de Eruca Sativa a La Vela Puerta, de Turf a Las Pelotas, de Guasones a El Plan de la Mariposa y de La Delio Valdez a Kapanga. En potencia y fiesta, un día difícil de igualar.
A cambio, el último día tenía reservados varios de los mejores momentos musicales de la historia del festival, lo que no es poco. Marilina Bertoldi, pin-up style y aferrada a muñecas algoo perturbadoras, arrancó con "Para quién trabajás", el tema que da nombre a su último disco. La voz más emblemática de su generación repasó, en un hora, uno de esos repertorios que jamás pasan de largo.
[ESPECTÁCULOS] Con "Para quién trabajás", arrancó el show de Marilina Bertoldi en "Rock en Baradero". 👩🦰 https://t.co/OMATTnX9v2 pic.twitter.com/WXr48JG6fA— ElCanciller.com (@elcancillercom) April 4, 2026
[AHORA] En "Rock en Baradero", "Rata Blanca" enloqueció al público con "Hijos de la tempestad". 🐁 https://t.co/qlyS4diYRe pic.twitter.com/MBlAjuDe3c— ElCanciller.com (@elcancillercom) April 5, 2026
[ESPECTÁCULOS] Con "Sinoca", "El Kuelgue" puso a bailar al público de "Rock en Baradero". 👩🏻 https://t.co/I0FUmXyLnE pic.twitter.com/hp3hijzynE— ElCanciller.com (@elcancillercom) April 5, 2026
A todo esto, Babasónicos sigue presentando el mejor espectáculo en vivo del rock nacional. Luces a pleno en el escenario, blanco y negro en las pantallas con tomas cenitales de Adrián Dárgelos retorciéndose sobre el pie del micrófono. Espasmos sincopados de Diego Tuñón y precisión milímetrica del resto de la banda. Elegantes hasta en la elección de la lista de temas, que va preparando de a poco al público hasta sacudirlo con una seguidilla en la que se mezclan Vampi, Yegua, Putita, Irresponsables, Microdancing, El loco o La Pregunta. Todos los tiempos de una banda que apostó a la sofisticación para quedarse con un lugar grande en la música latinoamericana.
EL MATÓ LLEGÓ A ROCK EN BARADERO 🤘🏼
🎸 Mega 98.3 | #PuroRockNacional pic.twitter.com/p1dLC2fK4k— Mega 98.3 (@Mega983) April 5, 2026
Pasó Rock en Baradero 11, y en San Pedro seguimos extrañando esos festivales que tuvimos antes, en los que brillaron las versiones más jóvenes de Las Pelotas, Catupecu, los Baba, La Vela, Rata (más Divididos, Bersuit, Fito, Ciro, Attaque, NTVG) y hasta se hicieron conocer Los Tabaleros y El Plan de la Mariposa.
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