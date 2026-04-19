Robó una moto, chocó contra un auto y terminó detenido tras intentar fugarse a pie

El episodio se inició cuando un hombre de 57 años se presentó en la Estación de Policía Comunal para denunciar la sustracción de su motocicleta Mondial 110cc. El vehículo había sido dejado estacionado con las llaves colocadas en la vía pública, sobre la calle Urraco al 100.

Mientras se tomaba la denuncia, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un siniestro vial en la intersección de la Avenida Sarmiento y Beaumont. En el lugar, un Volkswagen UP, conducido por una mujer de 57 años, había sido colisionado por una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga a pie inmediatamente después del impacto.

A partir de las características aportadas, las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso en la calle Dr. Rojas al 800. Allí se procedió a la aprehensión del joven y al secuestro de la motocicleta Mondial, que coincidía con la denunciada minutos antes.

Debido a que el aprehendido presentaba lesiones de carácter leve producto del accidente, fue trasladado al nosocomio local, donde permaneció en observación en la Guardia General bajo custodia.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 tomó intervención en el caso, caratulado preventivamente como tentativa de hurto, lesiones culposas, secuestro y aprehensión. Tras cumplimentarse las actuaciones legales de rigor, la justicia dispuso la posterior libertad del imputado.