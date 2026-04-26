Rivas, Negrete, De Rosa y Murray se suman al armado del espacio de Dante Gebel

Concejales vecinalistas e independientes de la Segunda Sección Electoral mantuvieron una jornada de trabajo en la sede del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), donde se integraron a la mesa nacional de Consolidación Argentina, el espacio político que promueve la candidatura presidencial de Dante Gebel.

El encuentro, desarrollado entre el viernes y el sábado, fue convocado por el responsable del armado provincial, Pedro Villarreal. La actividad contó con la presencia de referentes nacionales del sector, entre ellos el dirigente sindical Juan Pablo Brey, el legislador porteño Eugenio Casielles y el secretario general de SETIA, José “Vasco” Minabereigaray.

La representación regional incluyó a dirigentes y legisladores de los distritos de San Pedro, Zárate, San Nicolás y Pergamino. Por la ciudad de San Pedro asistieron los concejales Martín Rivas y Fernando Negrete, el concejal con licencia Mauro De Rosa y el Prosecretario legislativo Santiago Murray.

Durante las sesiones y el almuerzo de trabajo se analizó, explicaron los organizadores, "una agenda técnica enfocada en las problemáticas de la zona norte bonaerense". Los ejes principales de debate "giraron en torno al desarrollo productivo, el potencial de la actividad portuaria regional, la generación de empleo genuino, el estado de la infraestructura y el aprovechamiento estratégico de los recursos locales".

Los participantes resaltaron "la necesidad de construir espacios de diálogo basados en el sentido común y en valores vinculados al trabajo y la familia para alcanzar acuerdos operativos en el territorio".

Como cierre de las jornadas, los representantes acordaron establecer un esquema de trabajo permanente en la Segunda Sección Electoral. Este plan contempla la organización de nuevas mesas de intercambio y futuras visitas de referentes nacionales.





Dante Gebel

Dante Gebel, es un conferencista, conductor de televisión, escritor y actor que nació en Argentina y, tras acompañar al pastor Héctor Giménez, consolidó su fama como "el pastor de los jóvenes". En las últimas décadas logró convocatorias masivas, y llenó estadios como los de River, Vélez y Boca, además de realizar giras en los principales teatros de América Latina y Estados Unidos.

Su carrera comenzó en el ámbito de la comunicación y el dibujo técnico, trabajando como caricaturista antes de volcarse por completo al liderazgo motivacional. En 2009 se radicó en Estados Unidos para liderar la Catedral de Cristal en California y, en 2014, fundó la River Church en Anaheim junto a su esposa, Liliana Gebel.

En el plano mediático, Gebel ha consolidado un perfil que trasciende lo religioso. Su estilo histriónico y el uso del humor lo llevaron a conducir ciclos televisivos de formato late night, como "La Divina Noche de Dante", emitido por Canal 9 en Argentina y TV Azteca en México. Esta labor le valió el premio Martín Fierro en 2023 como mejor presentador de televisión. Como autor, ha publicado numerosos libros de éxito, entre ellos "El código del campeón", "Pasión de multitudes" y "Destinado al éxito".

En la actualidad, su figura ha tomado una nueva dimensión debido a su incursión en la política argentina a través del espacio "Consolidación Argentina". Su influencia se extiende también a la política regional, habiendo participado como orador en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador. Radicado en Los Ángeles, Gebel continúa liderando proyectos multimedia y giras internacionales, manteniendo una fuerte presencia como influencer con millones de seguidores en sus plataformas digitales.



