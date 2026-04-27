Río Tala celebró su 113° aniversario con un emotivo acto central

La localidad de Río Tala conmemoró este lunes su 113° aniversario con un acto protocolar que reunió a autoridades municipales, representantes institucionales y vecinos en la plaza Juan Bautista Zucchi. La ceremonia, encabezada por el intendente Cecilio Salazar y el delegado municipal Walter Díaz, destacó el valor histórico de la comunidad y la importancia del sentido de pertenencia en el desarrollo del pueblo.

​El encuentro se inició con la bendición del padre Héctor Molfesa y el izamiento del Pabellón Nacional. Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, la jornada sumó un matiz cultural con la participación de Magalí González y Juan Hernández, quienes compartieron poemas de su autoría ante los presentes, entre quienes se encontraban el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, concejales, consejeros escolares, veteranos continentales de Malvinas y referentes de las fuerzas de seguridad y Bomberos Voluntarios.

​Durante su discurso, el delegado Walter Díaz enfatizó la relevancia del esfuerzo colectivo para el crecimiento de la localidad. El funcionario agradeció la presencia de las diversas instituciones y llamó a los vecinos a continuar aportando a la mejora diaria de la comunidad bajo la premisa de que el progreso es una tarea compartida por todos los habitantes del suelo talense.

​Por su parte, el intendente Salazar realizó un recorrido histórico y recordó que el origen de Río Tala, al igual que el de numerosos pueblos del interior del país, está íntimamente ligado al desarrollo del ferrocarril Mitre a partir del 27 de abril de 1913.





El jefe comunal señaló que cumplir 113 años representa un hito fundamental para las familias que habitan la zona con orgullo y amor por sus raíces, poniendo en valor el rol de los espacios emblemáticos que forjaron la identidad local.

​El festejo continuó con una demostración de danzas tradicionales a cargo de Milagros Zelaya y Bautista González, aportando el marco folclórico a la celebración. El cierre oficial se realizó al ritmo de la Marcha Militar Argentina "El Tala", tras lo cual las autoridades y los vecinos compartieron el tradicional corte de la torta de cumpleaños para concluir la jornada festiva.