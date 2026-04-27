Río Tala celebró su 113° aniversario con un emotivo acto central

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Pedro mantiene el desarrollo de las tareas orientadas a la extensión de la red de agua potable en el Barrio Aduana. Estas labores forman parte de un plan de mejoramiento de la infraestructura básica para los residentes de dicho sector.
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La localidad de Río Tala conmemoró este lunes su 113° aniversario con un acto protocolar que reunió a autoridades municipales, representantes institucionales y vecinos en la plaza Juan Bautista Zucchi. La ceremonia, encabezada por el intendente Cecilio Salazar y el delegado municipal Walter Díaz, destacó el valor histórico de la comunidad y la importancia del sentido de pertenencia en el desarrollo del pueblo.
El encuentro se inició con la bendición del padre Héctor Molfesa y el izamiento del Pabellón Nacional. Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, la jornada sumó un matiz cultural con la participación de Magalí González y Juan Hernández, quienes compartieron poemas de su autoría ante los presentes, entre quienes se encontraban el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, concejales, consejeros escolares, veteranos continentales de Malvinas y referentes de las fuerzas de seguridad y Bomberos Voluntarios.
Durante su discurso, el delegado Walter Díaz enfatizó la relevancia del esfuerzo colectivo para el crecimiento de la localidad. El funcionario agradeció la presencia de las diversas instituciones y llamó a los vecinos a continuar aportando a la mejora diaria de la comunidad bajo la premisa de que el progreso es una tarea compartida por todos los habitantes del suelo talense.
Por su parte, el intendente Salazar realizó un recorrido histórico y recordó que el origen de Río Tala, al igual que el de numerosos pueblos del interior del país, está íntimamente ligado al desarrollo del ferrocarril Mitre a partir del 27 de abril de 1913.
El jefe comunal señaló que cumplir 113 años representa un hito fundamental para las familias que habitan la zona con orgullo y amor por sus raíces, poniendo en valor el rol de los espacios emblemáticos que forjaron la identidad local.
El festejo continuó con una demostración de danzas tradicionales a cargo de Milagros Zelaya y Bautista González, aportando el marco folclórico a la celebración. El cierre oficial se realizó al ritmo de la Marcha Militar Argentina "El Tala", tras lo cual las autoridades y los vecinos compartieron el tradicional corte de la torta de cumpleaños para concluir la jornada festiva.
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