Río Tala celebra este lunes el 113° aniversario de su fundación con un acto oficial en la plaza principal

Inversión de diez millones de dólares para una nueva planta automotriz que generará 200 empleos en Baradero
Inversión de diez millones de dólares para una nueva planta automotriz que generará 200 empleos en Baradero
El intendente municipal Esteban Sanzio y el presidente de Industrias MARO, Walter Rodríguez, anunciaron la instalación de una nueva planta industrial denominada “Maro Wheels”, proyecto que demandará una inversión aproximada de diez millones de dólares y posicionará a la ciudad en un sector estratégico de la cadena automotriz. La presentación oficial se realizó mediante una conferencia de prensa en el despacho del jefe comunal, donde se brindaron detalles sobre la firma que se dedicará a la fabricación de llantas de acero. Se trata de un componente que actualmente no se produce en el país, por lo que el emprendimiento representa un hito de sustitución de importaciones con proyección de abastecimiento al mercado interno y exportación.