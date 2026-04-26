Inversión de diez millones de dólares para una nueva planta automotriz que generará 200 empleos en Baradero

El intendente municipal Esteban Sanzio y el presidente de Industrias MARO, Walter Rodríguez, anunciaron la instalación de una nueva planta industrial denominada “Maro Wheels”, proyecto que demandará una inversión aproximada de diez millones de dólares y posicionará a la ciudad en un sector estratégico de la cadena automotriz. La presentación oficial se realizó mediante una conferencia de prensa en el despacho del jefe comunal, donde se brindaron detalles sobre la firma que se dedicará a la fabricación de llantas de acero. Se trata de un componente que actualmente no se produce en el país, por lo que el emprendimiento representa un hito de sustitución de importaciones con proyección de abastecimiento al mercado interno y exportación.

Río Tala celebra este lunes el 113° aniversario de su fundación con un acto oficial en la plaza principal

 


La localidad de Río Tala celebrará este lunes 27 de abril el 113° aniversario de su fundación con un acto oficial programado para las 10.30 en la Plaza Juan Bautista Zucchi.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones intermedias y delegaciones escolares, quienes se reunirán en el principal espacio público de la localidad para conmemorar la fecha histórica.

Río Tala, ubicada en el partido de San Pedro, celebra un nuevo año de vida institucional tras haber sido fundada formalmente en 1913 a partir de la llegada del ferrocarril y el loteo de tierras que dio origen al trazado urbano actual.

Desde la organización informaron que el encuentro incluirá el izamiento del pabellón nacional y palabras alusivas a la identidad y el desarrollo de la comunidad rural. Se invita a los vecinos y residentes de zonas aledañas a participar de la jornada conmemorativa.