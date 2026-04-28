Rey y empresarios locales se reunieron con Santilli por trámites sobre posibles inversiones en logística portuaria

El concejalmantuvo una reunión con el ministro del Interior,, y un grupo de empresarios locales con el fin de avanzar en trámites y habilitaciones para futuras inversiones privadas. El encuentro, realizado el pasado jueves, se centró en proyectos de, áreas consideradas clave para la reactivación económica del distrito.

En diálogo con el programa "Equipo de Radio", Rey destacó el encuentro: "Nos pone muy contento que en la agenda de un ministro que es abultada, concreta y apuntada a lo ejecutivo, tener la posibilidad de acercarnos con un planteo que tiene que ver con desarrollos y proyectos concretos de trabajo, que requieren de información, y de disposición del Ministerio del Interior".

El edil subrayó que las iniciativas surgen por fuera del ámbito estatal: "Son cosas que vienen desde lo privado, son empresarios vinculados a ese sector y otro relacionado con San Pedro y toda la región, que todos vemos con un potencial muy grande para el desarrollo y la inversión".

Durante la entrevista, el legislador local se refirió a la situación actual del puerto de San Pedro, al cual calificó como un área con actividad estancada. "La actividad portuaria está detenida en San Pedro desde hace mucho tiempo y tiene que ver con la administración de este consorcio de gestión", afirmó, y agregó: "San Pedro ha sido un experto en expulsar desarrollos de actividad portuaria. Hemos visto cómo han crecido y desarrollado ciudades con menos infraestructura y menos beneficios directos de los que tenemos nosotros".

Según detalló Rey, el avance de estas inversiones depende de gestiones técnicas ante el Gobierno Nacional. "La cuestión tiene que ver con habilitaciones nacionales, con el funcionamiento de la rada operativa, con trenes. Son tres los desarrollos vinculados con arena, con trenes, con polos de cuestiones logísticas", explicó.

El concejal remarcó el papel de la política como facilitador para el sector privado: "El empresario se acerca a nosotros porque percibe confianza, posibilidades y chances de acercarse al Ejecutivo Nacional. Por suerte tenemos a Diego Santilli que viene trabajando con nosotros desde el inicio".