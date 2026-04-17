Relanzan el programa “Desde el Aula” tras recuperar 12 toneladas de materiales reciclables


 La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de San Pedro oficializó el relanzamiento del programa de educación ambiental “Desde el Aula”, una iniciativa que busca consolidar y expandir la separación de residuos en origen dentro de la comunidad educativa del distrito.

El acto de presentación tuvo lugar en la Casona de Turismo y contó con la presencia de directivos de instituciones educativas que participaron en la experiencia piloto durante 2025, así como representantes de nuevos establecimientos que se integran a la propuesta este año. Durante el encuentro, se realizó un balance de los resultados obtenidos y se definieron estrategias conjuntas para fortalecer la implementación del programa en el actual ciclo lectivo.


El programa “Desde el Aula” promueve la consolidación de hábitos sostenibles y la correcta gestión de residuos sólidos urbanos desde el ámbito escolar. En su etapa inicial, desarrollada a lo largo de cuatro meses, la iniciativa integró a 16 instituciones, alcanzando a una población de 3.000 estudiantes y logrando recuperar 12 toneladas de materiales reciclables secos.

La gestión municipal destacó que el impacto del proyecto trascendió el entorno escolar y llegó a los hogares, fomentando el compromiso de las familias y fomentando un circuito real de economía circular. A través de este modelo, los materiales recuperados dejaron de considerarse residuos para transformarse en recursos útiles para las propias escuelas.

Para esta nueva etapa, el programa ampliará su cobertura a 21 establecimientos educativos y contará con un equipo de trabajo reforzado, además de la articulación con otras áreas municipales para garantizar la continuidad y el alcance de la política pública.

Desde la Dirección de Ambiente recordaron que las instituciones educativas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden dirigirse a las oficinas ubicadas en la intersección de las calles Salta y Arnaldo para obtener información detallada y recibir el acompañamiento técnico necesario.