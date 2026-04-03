Refuerzan la seguridad con operativos de saturación y prevención de la UTOI

Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás desembarcaron en las últimas horas en la ciudad de San Pedro para encabezar una serie de operativos de saturación y prevención de ilícitos en puntos estratégicos y zonas consideradas conflictivas, informaron hoy fuentes policiales.

El despliegue, que actuó como refuerzo de la jurisdicción local, contó con la llegada de dos móviles con dotaciones completas que se sumaron a las tareas de patrullaje preventivo durante la tarde de ayer.

En el marco de estas acciones, personal de la Comisaría de San Pedro y de la UTOI desarrollaron operativos de identificación selectiva de ciudadanos y verificación de vehículos. Las tareas de control se concentraron especialmente en diferentes barrios y sectores con mayores índices de vulnerabilidad delictiva, con el objetivo de prevenir faltas en general y delitos bajo la modalidad de flagrancia.

Desde la fuerza de seguridad indicaron que estas recorridas dinámicas y puestos de control fijos forman parte de un plan de seguridad integral que busca incrementar la presencia policial y la capacidad de respuesta en la vía pública ante situaciones de riesgo.

Los operativos de identificación vehicular continuarán de manera rotativa en distintos puntos de la ciudad para garantizar el orden público y la prevención de ilícitos en la zona urbana y periférica.