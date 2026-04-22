El Puerto lanzó una convocatoria para inversiones en distintos predios, incluyendo la ex Pesca y Casting,

 El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro formalizó un llamado a interesados para la presentación de propuestas destinadas a la ocupación de predios portuarios bajo su jurisdicción. La iniciativa, que se extenderá por un plazo de cinco días tras su publicación en El Diario de San Pedro , se realiza conforme a lo establecido en la Resolución CGPSP N° 139/12 , regulando el otorgamiento de permisos de uso en zonas clave de la terminal bonaerense. En diálogo con el programa "Equipo de Radio", el presidente del Consorcio, Carlos Casini , explicó el alcance de la medida: "Es una publicación normativa en donde se hace conocer que el puerto tiene espacios disponibles para quienes quieran hacer uso. La idea es hacer conocer a la mayor cantidad posible de personas la existencia de espacios. No se trata de una licitación o algo determinado o preciso en marcha. Es conocer esa existencia" .

Recuperan elementos robados tras un allanamiento y aprehenden a una mujer

 


Personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal San Pedro, en un operativo conjunto con la Sub DDI, logró el esclarecimiento de un hecho delictivo tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle La Laguna al 1900. La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2, bajo la firma del Dr. Ricardo Prati, en el marco de una investigación por un robo denunciado el pasado 3 de abril.

Durante la diligencia, los efectivos policiales lograron el secuestro de los elementos sustraídos en el hecho original, incluyendo bolsas de cemento. Asimismo, el procedimiento derivó en la aprehensión de una mujer de 27 años, quien se encontraba en el domicilio al momento del ingreso de las fuerzas de seguridad.

La UFI N° 11 de San Pedro intervino en el caso y dispuso que la mujer fuera notificada de la formación de la causa bajo la carátula de encubrimiento. Tras finalizar las tareas legales correspondientes, la fiscalía ordenó la libertad de la implicada.