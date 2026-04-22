Recuperan elementos robados tras un allanamiento y aprehenden a una mujer

Personal delde la Estación de Policía Comunal San Pedro, en un operativo conjunto con la, logró el esclarecimiento de un hecho delictivo tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle. La medida judicial fue dispuesta por el, bajo la firma del Dr. Ricardo Prati, en el marco de una investigación por un

Durante la diligencia, los efectivos policiales lograron el secuestro de los elementos sustraídos en el hecho original, incluyendo bolsas de cemento. Asimismo, el procedimiento derivó en la aprehensión de una mujer de 27 años, quien se encontraba en el domicilio al momento del ingreso de las fuerzas de seguridad.

La UFI N° 11 de San Pedro intervino en el caso y dispuso que la mujer fuera notificada de la formación de la causa bajo la carátula de encubrimiento. Tras finalizar las tareas legales correspondientes, la fiscalía ordenó la libertad de la implicada.