Recuperan elementos robados tras un allanamiento y aprehenden a una mujer

El Puerto lanzó una convocatoria para inversiones en distintos predios, incluyendo la ex Pesca y Casting,
El Puerto lanzó una convocatoria para inversiones en distintos predios, incluyendo la ex Pesca y Casting,
El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro formalizó un llamado a interesados para la presentación de propuestas destinadas a la ocupación de predios portuarios bajo su jurisdicción. La iniciativa, que se extenderá por un plazo de cinco días tras su publicación en El Diario de San Pedro , se realiza conforme a lo establecido en la Resolución CGPSP N° 139/12 , regulando el otorgamiento de permisos de uso en zonas clave de la terminal bonaerense. En diálogo con el programa "Equipo de Radio", el presidente del Consorcio, Carlos Casini , explicó el alcance de la medida: "Es una publicación normativa en donde se hace conocer que el puerto tiene espacios disponibles para quienes quieran hacer uso. La idea es hacer conocer a la mayor cantidad posible de personas la existencia de espacios. No se trata de una licitación o algo determinado o preciso en marcha. Es conocer esa existencia" .