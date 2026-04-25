Recuperan elementos robados de una vivienda tras un operativo de rastrillaje

Efectivos de la policía local lograron recuperar parte de un botín sustraído de una vivienda luego de un rápido despliegue preventivo por las inmediaciones del lugar del hecho.

El episodio delictivo se registró en una propiedad situada en la calle Independencia al 1000. Según consta en el reporte oficial, autores ignorados ingresaron al domicilio y sustrajeron un televisor junto a otros objetos de valor del interior de la finca.

Tras tomar conocimiento del ilícito, el personal policial inició tareas de recorrida y rastrillaje por las arterias cercanas. Durante las labores de búsqueda, los uniformados lograron divisar y hallar parte de los elementos sustraídos, los cuales habían sido abandonados en la vía pública por los delincuentes en su huida.

La mercadería recuperada fue trasladada a la dependencia correspondiente y, por disposición de la justicia, restituida a la víctima del robo. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, que caratuló el hecho como Hurto y Hallazgo, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.