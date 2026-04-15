Recorte a médicos de cabecera de PAMI: por ahora no hay paro en San Pedro, pero el sistema está en riesgo

La situación de los profesionales de salud que prestan servicios para PAMI atraviesa un momento de extrema incertidumbre, producto de una resolución de la jefatura central del organismo que dispuso la eliminación de adicionales y plus salariales. Esta medida, que impacta directamente en los ingresos de los médicos de cabecera, ha generado preocupación en San Pedro ante la posible desarticulación de un modelo de atención fundamental para los jubilados y pensionados.

Los profesionales del distrito no se sumaron, por el momento, al paro que se inició esta semana en otros puntos del país. Sin embargo, de no encontrarse soluciones, podrían adherir a la medida desde el mes de Mayo.

Valentín Mastrángelo, ex empleado, dirigente gremial y actual integrante de la agrupación de Jubilados Autoconvocados de San Pedro, analizó el impacto local de esta disposición. "En San Pedro todavía no hay paro. Lo que sí ha llegado es la medida que es la resolución de la jefatura de PAMI de quitar todos los adicionales y plus que tenían los médicos de cabecera, de modo tal de recortarles los ingresos aproximadamente en un cincuenta por ciento", explicó.

Según detalló el dirigente, el nuevo esquema establece que los profesionales percibirán únicamente el valor de la cápita, fijado en 2.100 pesos por paciente. "Ese médico que tiene la obligación de atendernos cobra 2.100 pesos por paciente, atienda o no. Un médico de cabecera que tiene un máximo de 700 va a cobrar 1.400.000 pesos por mes. Tiene que atender por ese monto a todos los que vayan en el mes, sean 100 o los 700, y todas las veces que sea necesario, pero además pagar el alquiler del consultorio , la secretaria y otros costos", precisó Mastrángelo.

El referente de los jubilados subrayó que los conceptos eliminados no eran accesorios, sino que constituían un componente esencial del salario: "Antes cobraban otros plus que han sido eliminados, lo que reduce los ingresos de los médicos a la mitad. No es algo que cobraban accidentalmente, sino que era lo que se llama en el ámbito laboral un derecho adquirido".

Para Mastrángelo, el sistema de médicos de cabecera es el pilar de la atención por el vínculo de confianza que permite establecer, y advirtió que la política implementada desde la conducción nacional parece tener un objetivo más profundo. "El sistema de médicos de cabecera es el mejor porque el profesional establecía una relación personal con el paciente, que tiene confianza. Gente de PAMI central está viendo que hay una política de cerrar el organismo, como ya lo vienen haciendo en otros casos. Es razonable que muchos médicos de cabecera estén pensando en renunciar", alertó.

Finalmente, el dirigente de los autoconvocados adelantó que el conflicto podría extenderse próximamente a otras especialidades del sistema de salud. "Quiero avisar también que se viene el mismo problema con los odontólogos, que tienen una cápita de 300 pesos por afiliado", concluyó.